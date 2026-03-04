Армія РФ прокладає шлях на Слов'янськ: але спочатку спробує захопити інше місто?

Через просування армії РФ до Слов'янська зона ураження російських дронів досягла цього міста, а також Краматорська. Також в останні дні почастішали випадки обстрілу Краматорська та околиць ствольною артилерією, чого не було за весь час війни Росії проти України.

На південному фланзі Слов'янсько-Краматорської агломерації тим часом ось-ось відбудеться активізація бойових дій, повідомили в 7-му корпусі реагування ДВШ ЗСУ, які ведуть бої в районі Покровська та Мирнограда.

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець вже називає напрямок не Покровським, а Добропільським, і зазначає, що Росія готується охопити Добропілля з двох боків – зі сходу з Родинського, і півдня – з боку Гришиного.

«Кілька слів про оперативне значення. Вже зараз відчувається, що російське командування на Добропільському напрямку, саме в цьому сенсі, сильно поспішає. І цьому, до речі, є цілком адекватне пояснення», – зазначив він.

І пояснив, що російському командуванню ще до початку «гіпотетичного» літнього Слов'янсько-Краматорського наступу «скажімо так, «зовсім не завадило б» захоплення Добропілля і тим більше блокування дороги Добропілля – Краматорськ».

«Але, саме на даний момент, противник, в сенсі цього наступу, поки не зміг завершити навіть перший (початковий) етап своїх підготовчих заходів (Костянтинівка, а також Дружківка поки не захоплені)», – підсумував експерт.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 4 березня про 10 атак Росії на Слов'янському і 25 на Покровському напрямках за минулу добу.

