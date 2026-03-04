Доступність посилання

Армія РФ прокладає шлях на Слов'янськ: але спочатку спробує захопити інше місто?

Слов'янськ, Донецька область, 20 лютого 2026 року
Слов'янськ, Донецька область, 20 лютого 2026 року

Через просування армії РФ до Слов'янська зона ураження російських дронів досягла цього міста, а також Краматорська. Також в останні дні почастішали випадки обстрілу Краматорська та околиць ствольною артилерією, чого не було за весь час війни Росії проти України.

На південному фланзі Слов'янсько-Краматорської агломерації тим часом ось-ось відбудеться активізація бойових дій, повідомили в 7-му корпусі реагування ДВШ ЗСУ, які ведуть бої в районі Покровська та Мирнограда.

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець вже називає напрямок не Покровським, а Добропільським, і зазначає, що Росія готується охопити Добропілля з двох боків – зі сходу з Родинського, і півдня – з боку Гришиного.

«Кілька слів про оперативне значення. Вже зараз відчувається, що російське командування на Добропільському напрямку, саме в цьому сенсі, сильно поспішає. І цьому, до речі, є цілком адекватне пояснення», – зазначив він.

Читайте також: Краматорськ і Слов'янськ: 4 роки великої війни. В очікуванні головної битви за Донеччину

І пояснив, що російському командуванню ще до початку «гіпотетичного» літнього Слов'янсько-Краматорського наступу «скажімо так, «зовсім не завадило б» захоплення Добропілля і тим більше блокування дороги Добропілля – Краматорськ».

«Але, саме на даний момент, противник, в сенсі цього наступу, поки не зміг завершити навіть перший (початковий) етап своїх підготовчих заходів (Костянтинівка, а також Дружківка поки не захоплені)», – підсумував експерт.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 4 березня про 10 атак Росії на Слов'янському і 25 на Покровському напрямках за минулу добу.

