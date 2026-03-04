Третина боєзіткнень за добу відбулася на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 144 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 4 березня.

Армія РФ двічі намагалася прорвати оборонні рубежі на Південно-Слобожанському напрямку і п’ять разів атакувала на Куп’янському.

Штаб зафіксував по 10 російських спроб просунутися на Лиманському та Слов’янському напрямках. На Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 17 разів у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка й Новопідгороднє», – йдеться в зведенні.

Також 25 російських атак командування зафіксувало на Гуляйпільському напрямку в районах Гуляйполя та в бік Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого та Цвіткового.

На Олександрівському напрямку російські війська атакували 11 разів. Дві сутички відбулися на Оріхівському напрямку.

Генштаб зазначає, що на Придніпровському та Краматорському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

За оцінкою американського Інституту дослідження війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.



