Зеленський: українські сили від початку року відвоювали 460 кв км території

Українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території, повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня.

Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

«А Росія все ще не задоволена. Вони втрачають багато людей, до 35 тисяч на місяць. Це гігантська цифра. Зараз Путін збирається мобілізувати 400 тисяч нових солдатів, але його армія перестала рости, втрати дорівнюють кількості нових мобілізованих, вони … близькі до кризи. Серйозні переговори почнуться, коли його армія почне скорочуватися», – сказав Зеленський.

При цьому він визнав, що й Україна стикається з нестачею військовослужбовців. «Правда. І ми говоримо про це відкрито. Ось чому ми хочемо закінчити війну. А тим часом Путін програв свій зимовий наступ… Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють; багато солдатів загинуть даремно», – сказав президент.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.

Минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

22 лютого угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини. Основне завдання операції – зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Американський Інститут вивчення війни наприкінці лютого заявив, що російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська (яке не підтверджували в Генштабі ЗСУ) і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

В Інституті вивчення війни зазначили, що «повільне і з високою ціною» захоплення Покровська Росією не віщує російських просувань в інших частинах Донецької області. «Покровськ набагато менше місто як за площею, так і за населенням, ніж Краматорськ і Слов’янськ, які складають північну частину сильно укріпленого «поясу фортець» України в Донецькій області. Тривала і дороговартісна битва російських військ за взяття Покровська і їхня подальша нездатність значно просунутися за межі міста спростовують неодноразові заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко і швидко захопити «фортечний пояс», – наголошують аналітики.