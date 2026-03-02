Генштаб ЗСУ заявив про звільнення 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку українські військові звільнили 9 населених пунктів, повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.

«Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що військові частини та підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку, у ході операції здійснюється планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій.

Командування розповіло, що операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів було обмежено доступ російських сил до Starlink.

У Генштабі пояснюють, що це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність російських загарбників та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі.

Минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

22 лютого угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини. Основне завдання операції – зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.



