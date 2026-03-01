Командування ДШВ заявляє про прорив оборони сил РФ на стику Донеччини, Запоріжжя та Дніпропетровщини

Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ прорвали лінію оборони сил РФ на Олександрівському напрямку, повідомило 1 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«У ході операції було знищено ворожі вогневі споруди, живу силу, місця збереження боєприпасів окупантів. Завдяки професійним діям розвідників, зірвано плани ворога щодо подальшого наступу. Це дозволило відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів», – ідеться в повідомленні.

У Десантно-штурмових військах не уточнюють, чи вдалося під час прориву звільнити якісь населені пункти.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити повідомлення сторін російсько-української війни.

Олександрівський напрямок – це ділянка фронту на стику трьох областей – Дніпропетровської, Донецької та Запорізької. Станом на лютий-березень 2026 року цей напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.