Армія України в лютому вперше з 2023-го звільнила більше території, ніж втратила – ISW

Американський Інститут дослідження війни в останньому звіті оцінив останні просування українських військ на фронті. Згідно з цією оцінкою, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

ISW отримав докази, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів. За його даними, українські війська досягли чистого приросту в майже 33 квадратних кілометрів у період з 14 по 20 лютого та приблизно 57 квадратних кілометрів – з 21 по 27 лютого.

«Востаннє українські війська досягли чистого приросту під час літнього контрнаступу 2023 року, коли українські війська здобули 377 квадратних кілометрів у червні 2023 року, 257 квадратних кілометрів у липні 2023 року та 1,47 квадратних кілометра у вересні 2023 року», – йдеться в звіті.

Аналітики прокоментували заяву президента Володимира Зеленського, за якою від початку 2026 року українські війська повернули собі 460 квадратних кілометрів. Вони зазначають, що їхня методологія картографування недооцінює просування України, оскільки відображає максимальні оцінки масштабів просування Росії, доки «не з’явиться достатньо доказів з відкритих джерел, щоб дозволити ISW впевнено оцінити, що російські сили більше не утримують ці позиції».

Крім того, лінія фронту в Україні стала «пористою» через відсутність суміжних ліній, що додає додаткової складності оцінці справжнього контролю над місцевістю. Втім, за звітом, успіхи України в лютому 2026 року варті уваги, попри різницю між даними Зеленського та ISW:

«Успішні, локалізовані українські контратаки останніх тижнів навряд чи переростуть у широкомасштабний контрнаступ, і російські війська, дуже ймовірно, стабілізують свої позиції та знову почнуть просування. Однак нещодавні успіхи України на полі бою зірвали зусилля Росії створити умови для їхнього весняно-літнього наступу 2026 року та змусять російські війська створити стабільну оборону, перш ніж розпочати боротьбу за повернення втрачених позицій».





ISW вважає, що російське військове командування «продовжує діяти в альтернативній реальності», встановлюючи нереалістичні терміни просування на фронті, які не відповідають фактичним можливостям Росії на полі бою. Це стосується цілей на кількох напрямках, в тому числі на Донеччині.

«Російське військове командування неодноразово встановлювало терміни захоплення всієї Донецької області, але російські війська щоразу зазнавали невдачі. Російські війська витратили значні ресурси та людські ресурси, намагаючись виконати цілі командування, проте за останні чотири роки не змогли досягти значного прогресу», – нагадує Інститут.

Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.