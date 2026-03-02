«Свобода за найвищу ціну». Чеські добровольці, які загинули за Україну

У столиці Чехії Празі триває фотовиставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони вступили до лав ЗСУ і боролися проти російських окупантів.

Радіо Свобода побувало на відкритті виставки.

Виставка розповідає шість історій полеглих за Україну чеських добровольців.

На церемонії відкриття виставки були присутні батьки та рідні загиблих добровольців.

«Я не хочу, щоб хлопців, які загинули в Україні, забули. Зло не можна залишати безкарним», – сказала Івана Крейчова, мати , «Тейлора», одного із загиблих.

Посол України в Чехії Василь Зварич висловив співчуття родинам загиблих та подякував батькам за виховання «справжніх героїв, мужніх людей». Посол наголосив, що Україна ніколи не вважатиме їх іноземцями, адже вони стали братами по зброї для українців.

На світлинах і панелях представлені історії

Карел Кучера («Чарлі Чех», 2000-2023) – випускник середньої школи, студент університету та військовослужбовець активного резерву Збройних сил Чехії. З травня 2022 року служив у 3-му піхотному батальйоні Міжнародного легіону територіальної оборони України. Загинув у боях за Бахмут, прикриваючи спини своїх товаришів. Йому було майже 23 роки.

Міхал Янік («Іспанець», 1980-2022) – родом з міста Тржебіч, Міхал одразу з початком повномасштабного вторгнення поїхав до Львова, де займався допомогою біженцям та розвезенням гуманітарної допомоги. Пізніше доєднався до батальйону «Карпатська Січ», загинув під Ізюмом, коли захищав позицію.

Мартін Крейчі («Тейлор», 1985-2023) – родом із Брна, Мартін був бойовим медиком з 2022 року та засновником ініціативи Project Phoenix, яка займалась навчанням бойової медицини. Зберіг життя сотням людей, за що був удостоєний декількох нагород, в тому числі «Патріот України». Був тяжко поранений під Кремінною Луганської області, після перенесених кількох операцій помер в Празі в колі рідних.

Томаш Завазал («Спарта», 1992-2024) – з 2022 року був учасником Міжнародного легіону, брав участь у жорстоких боях, загинув під Авдіївкою Донецької області, коли прикривав відступ своїх побратимів.

Їржі Котрла («Мауз», 1998-2025) – студент скульптури з міста Оломоуць, який перед цим два роки жив у Києві, де працював його батько. 27-семирічний хлопець служив у 3-й штурмовій бригаді, загинув під Ізюмом Харківської області, його тіло – досі на окупованій території.

Владімір Пржибил («Чех», 1979-2025) – родом міста Одри, Владімір майже 20 років жив зі своєю дружиною-українкою під Києвом. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, одразу став на захист своєї сім’ї. На фронті знімав і викладав відео під ніком Влад Бумер. Загинув у Сумській області.

Кожен із них зробив свідомий вибір стати на захист країни, що не була їхньою батьківщиною, але стала полем битви за ідеали правди і свободи, зауважують організатори.

Наразі немає точних даних скільки чехів – з дозволом президента Чеської республіки чи без – захищають Україну. Станом на листопад 2025 року, такі дозволи мали 99 громадян, але дехто воює без офіційної згоди.

Також виставка показує масштаб волонтерської чеської допомоги Україні Зокрема, мова йде про:

13 577 бронежилетів,

4467 шоломів,

323 дрони,

313 генераторів,

2 пожежні машини,

95 санітарні і інші авто.



– від бронежилетів і медичного обладнання до генераторів і санітарних автомобілів.

Організатором виставки є чеська громадська організація «Пам’ять народу», яка діє в межах ініціативи Post Bellum. Проєкт реалізували у співпраці з ініціативою «Хвилі солідарності».

Виставка «Свобода за найвищу ціну» відкрилася 22 лютого і триватиме до 6 березня 2026 року в Празі на площі Яна Палаха.

Також її можна буде відвідати також в Зліні на площі Миру (21 лютого – 1 березня) та в місті Чеські Будейовиці на площі Пржемисла Отакара ІІ (22 лютого–6 березня).