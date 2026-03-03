Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Донбас

Армія РФ «посипалась» на Олександрівському фронті?

Артилерист 44-ї ОАБр ЗСУ готує снаряди для стрільби з гаубиці M777, Дніпропетровська область, 24 грудня 2025 року
Артилерист 44-ї ОАБр ЗСУ готує снаряди для стрільби з гаубиці M777, Дніпропетровська область, 24 грудня 2025 року

Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового – про це ввечері 2 березня повідомив проєкт DeepState.

Всі ці населені пункти розташовані на стику Донецької та Дніпропетровської областей, в українському Генштабі цей напрямок називають Олександрівським. Втім, на карті проекту звільнені території залишаються «сірою зоною» – ймовірно, ЗСУ там ще не закріпилися.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Сorriere Della Sera заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території – очевидно, маються на увазі успіхи саме на Олександрівському напрямку.

Напередодні Командування ДШВ ЗСУ, яке проводить операцію на напрямку, повідомило, що звільнило 9 населених пунктів – і зачистка триває. Генштаб повідомив вранці 3 березня про шість атак РФ на Олександрівському напрямку.

А оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у соцмережах повідомив, що ЗСУ вже за два кілометри від траси Гуляйполе – Велика Новосілка, і мапа DeepState тут неактуальна. За його словами, «інфільтрація і проникнення працюють у два боки».

Українські військові оглядають модуль планування та корекції для російського КАБу, Запорізька область, 22 лютого 2026 року
Українські військові оглядають модуль планування та корекції для російського КАБу, Запорізька область, 22 лютого 2026 року

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

