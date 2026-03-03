Армія РФ «посипалась» на Олександрівському фронті?

Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового – про це ввечері 2 березня повідомив проєкт DeepState.

Всі ці населені пункти розташовані на стику Донецької та Дніпропетровської областей, в українському Генштабі цей напрямок називають Олександрівським. Втім, на карті проекту звільнені території залишаються «сірою зоною» – ймовірно, ЗСУ там ще не закріпилися.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Сorriere Della Sera заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території – очевидно, маються на увазі успіхи саме на Олександрівському напрямку.

Напередодні Командування ДШВ ЗСУ, яке проводить операцію на напрямку, повідомило, що звільнило 9 населених пунктів – і зачистка триває. Генштаб повідомив вранці 3 березня про шість атак РФ на Олександрівському напрямку.

А оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець у соцмережах повідомив, що ЗСУ вже за два кілометри від траси Гуляйполе – Велика Новосілка, і мапа DeepState тут неактуальна . За його словами, «інфільтрація і проникнення працюють у два боки».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: