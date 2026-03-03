Командування повідомляє про понад 150 боєзіткнень на фронті за минулу добу

Сили оборони продовжують відбивати спроби армії РФ просуватися вглиб території України, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України. Протягом минулої доби командування зафіксувало 152 бойових зіткнення на фронті.

Зокрема, одна російська атака мала місце на Південно-Слобожанському напрямку.

Російські загарбники вісім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку. По 13 атак Генштаб зафіксував на Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новопавлівка і Шевченко», – йдеться в зведенні.

Шість разів російські війська атакували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку, за даними штабу, відбулося 40 російських атак. Ще два боєзіткнення мали місце на Оріхівському напрямку.

Генштаб зазначає, що на Краматорському, Куп’янському та Придніпровському напрямку російські війська напередодні не проводили наступальних дій.

Напередодні командування повідомило про звільнення дев’яти населених пунктів на Олександрівському напрямку.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.