Росія жене штурмовиків на висоти біля Слов'янська

Слов'янський та Краматорський напрямки на мапі DeepState станом на 23 лютого 2026 року
Слов'янський та Краматорський напрямки на мапі DeepState станом на 23 лютого 2026 року

Армія РФ продовжує просуватися на схід від Слов'янська – ввечері 26 лютого DeepState повідомив про нові захоплені території біля Різниківки, Пазено і Привілля. Росія «вирівнює» величезний фронт від Сіверська до Часового Яру, очевидно, формуючи плацдарм для спроб штурму Слов'янська.

Ще одна очевидна мета агресора – зайняти низку висот на схід від Слов'янська. Це дозволить відкрити радіогоризонти для більш ефективного застосування БПЛА по позиціях Сил оборони.

Читайте також: Краматорськ і Слов'янськ: 4 роки великої війни. В очікуванні головної битви за Донеччину

Перша з висот розташована біля села Привілля, яке майже повністю окуповане. Наступна – в селі Рай-Олександрівка, звідки армія РФ зможе добивати зі ствольної артилерії до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

В 11-му армійському корпусі, який тримає напрямок, спростували окупацію села Никифорівка – про просування в ньому агресора днями повідомляв DeepState.

«Незважаючи на спроби ворога непомітно інфільтруватися і посилити тиск, його потенціал послідовно скорочується», – зазначили військові.

Вранці 27 лютого Генштаб повідомив про вісім спроб агресора просунутися на Слов'янському напрямку.

