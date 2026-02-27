Росія жене штурмовиків на висоти біля Слов'янська

Армія РФ продовжує просуватися на схід від Слов'янська – ввечері 26 лютого DeepState повідомив про нові захоплені території біля Різниківки, Пазено і Привілля. Росія «вирівнює» величезний фронт від Сіверська до Часового Яру, очевидно, формуючи плацдарм для спроб штурму Слов'янська.

Ще одна очевидна мета агресора – зайняти низку висот на схід від Слов'янська. Це дозволить відкрити радіогоризонти для більш ефективного застосування БПЛА по позиціях Сил оборони.

Перша з висот розташована біля села Привілля, яке майже повністю окуповане. Наступна – в селі Рай-Олександрівка, звідки армія РФ зможе добивати зі ствольної артилерії до Слов'янсько-Краматорської агломерації.

В 11-му армійському корпусі, який тримає напрямок, спростували окупацію села Никифорівка – про просування в ньому агресора днями повідомляв DeepState.

«Незважаючи на спроби ворога непомітно інфільтруватися і посилити тиск, його потенціал послідовно скорочується», – зазначили військові.

Вранці 27 лютого Генштаб повідомив про вісім спроб агресора просунутися на Слов'янському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: