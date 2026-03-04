Карта фронту змінюється: де саме ЗСУ відтіснили окупантів і чи втримають цей темп навесні?

Уперше щонайменше за два роки російські війська, схоже, втратили території в Україні. Про це свідчать оцінки експертів з аналізу поля бою та дослідників відкритих даних. Українські сили тим часом досягають певних успіхів на фронті й відтісняють російські війська.

Про такі висновки повідомили DeepState, проєкт з аналізу відкритих даних, пов’язаний з українськими військовими, та фінська дослідницька організація Black Bird Group.

Ці дані навряд чи свідчать про кардинальний перелом у повномасштабній війні, яка триває вже п’ятий рік. Утім, вони підкреслюють дедалі ширший консенсус, що війна фактично зайшла у глухий кут: Москва не може рішуче досягти своїх цілей, а Київ не здатен витіснити російські війська зі своєї території.

Росія, схоже, досі зберігає невелику перевагу на більшій частині лінії фронту довжиною 1100 км. Наприклад, після річної виснажливої кампанії російські війська майже повністю захопили Покровськ на Донеччині. Найзапекліші бої зараз точаться на північних околицях міста. Україна поки що офіційно не підтвердила втрату Покровська.

Водночас російське просування залишається поступовим. За деякими оцінками, російські війська просуваються лише на метри – темпом, співмірним із найвиснажливішими окопними боями часів Першої світової війни.

Зі свого боку українські сили виснажені, поступаються противнику чисельністю, а подекуди й вогневою потужністю. На окремих ділянках фронту недостатньо щільна оборона дозволяє російським підрозділам прориватися повз окремі українські позиції, використовуючи мотоцикли або всюдиходи – часто ціною значних втрат.

У лютому 2026 року Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, ніж противник зміг захопити

Утім, Києву все ж вдалося завдати російським військам відчутних втрат і навіть повернути під контроль частину територій – на цьому намагався наголосити головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 2 березня.

«У лютому 2026 року, вперше від початку Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, ніж противник зміг захопити», – написав він у соцмережах.

Торік українські війська повністю відбили Куп’янськ у Харківській області, зокрема, зірвавши спроби російських військових використати покинуті підземні трубопроводи у спробі непомітно обійти українську оборону.

Українські посадовці заявляють, що проводять у місті «зачистки», щоб ліквідувати останні осередки російських позицій.

У січні та лютому українські війська провели серію невеликих локальних контрнаступальних дій, переважно в південних районах Дніпропетровської та Запорізької областей, де темпи російського наступу залишаються відносно повільними.

Українська волонтерська організація DeepState, за мапами якої уважно стежать як в Україні, так і за її межами – навіть головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський, – повідомила, що в лютому російські війська зайняли лише 126 квадратних кілометрів території. Це найменший показник їхнього просування з липня 2024 року.

За даними фінських дослідників із Black Bird Group, від січня Росія загалом втратила майже 37 квадратних кілометрів території.

Це буде перша втрата території російськими військами з листопада 2023 року. Тоді завершувався масштабний український контрнаступ, від якого військові й політичні лідери, а також їхні західні союзники, очікували значних результатів. Зрештою наступ провалився.

Імовірно, такі зміни на полі бою мають кілька причин. Багато експертів вказують на холоднішу, ніж зазвичай, зиму, яка обмежила можливості обох сторін швидко маневрувати та проводити масштабні наступальні операції.

Фінський аналітик і співзасновник Black Bird Group Еміль Кастегельмі зазначив, що нещодавнє відключення супутникового інтернету «Старлінк» помітно вплинуло на російські війська.

Окрім того, нещодавні українські контратаки відбувалися на відкритій місцевості поблизу міста Гуляйполе та річки Гайчур, де підрозділи могли швидко й легко маневрувати.

«Там відносно великі ділянки території можуть легко переходити з рук у руки, – сказав він Радіо Свобода. – Кілька сотень кілометрів там не мають такого значення, як в інших місцях, де такі зміни були б значно помітнішими».

«Немає одного чинника, який би пояснював ці зміни, – зазначив Кастегельмі, – утім, імовірно, це радше виняток із загальної тенденції. Швидше за все, російські війська продовжать просування навесні та влітку, і малоймовірно, що українські сили зможуть і надалі проводити подібні контратаки у великих масштабах на інших напрямках».