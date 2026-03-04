Після атаки СБУ на порт Новоросійська були пошкоджені три кораблі РФ, загинули і поранені моряки – джерело

У російському порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ внаслідок української атаки 2 березня були пошкоджені три російські кораблі, повідомило Радіо Свобода джерело в Службі безпеки України, обізнане з ситуацією, але не уповноважене коментувати офіційно.

«У ніч проти 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик «Валентін Пікуль». Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов», – повідомило джерело, уточнюючи дані, наведені раніше.

За повідомленням, внаслідок атаки загинули троє російських моряків, а ще 14 – поранені.

«Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 «Фаворит», ЗРГК «Панцир-С2» і шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі «Шесхаріс». Пожежа в порту тривала всю ніч», – нагадало джерело.

Російська влада і військові ці дані поки що не коментували. РФ зазвичай не визнає втрат у війні і не поширює даних про них.

Радіо Свобода поки що не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел.

Вночі проти 2 березня російська влада заявляла про атаку безпілотників на Новоросійськ, через яку були постраждалі й пошкодження житлових будинків. Водночас телеграм-канал Astra на основі аналізу відео очевидців припустив, що пожежа тривала в зоні, де розташований місцевий нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

«Шесхаріс» – це нафтоналивний комплекс найбільшої у світі нафтотранспортної компанії, російської державної «Транснефти», яка перебуває під санкціями західних країн. Українські війська, зокрема, завдавали удару по ньому в листопаді 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».