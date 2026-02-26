«Значні втрати й зіпсована репутація»: розвідка Британії підбила підсумки 4 років атак України на ЧФ Росії

Розвідка Великої Британії заявляє, що за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну здатність російського Чорноморського флоту проєктувати морську силу в регіоні й за його межами «була серйозно обмежена, оскільки він постійно змушений адаптувати свою тактику в умовах обмежених оперативних можливостей».

«На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році Росія сприймала свій Чорноморський флот як престижний, стратегічний та історичний символ своєї військової могутності. Однак чотири роки нетрадиційного, асиметричного українського опору призвели до географічних обмежень Чорноморського флоту, значних матеріальних втрат і зіпсованої репутації», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерство оборони Британії 26 лютого.

У розвідці нагадали, що Чорноморський флот Росії був змушений залишити свій історичний порт приписки Севастополь і перейти до Новоросійська, що у східній частині Чорного моря.

«До лютого 2022 року Чорноморський флот Росії значно переважав Військово-морські сили України, які були обмежені у своїх можливостях патрулюванням морського кордону України. Однак з того часу українські сили знищили або пошкодили щонайменше 25 кораблів ВМС Росії, що діяли в Чорному морі. Зокрема, йдеться про удар по флагманському кораблю «Москва» в 2022 році й безпрецедентний удар українського безпілотного підводного апарату по підводному човну «Колпіно» у грудні 2025 року, що призвело до значних пошкоджень підводного човна, через що він не міг самостійно виходити в плавання», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в окупованому Росією Севастополі повністю знесли будівлю штабу Чорноморського флоту РФ, пошкоджену внаслідок ракетного удару у вересні 2023 року. Колишній об’єкт культурної спадщини й одну з архітектурних домінант на пагорбі над Севастопольською бухтою руйнували за допомогою потужного екскаватора. Відео й фото 24 і 25 лютого публікували місцеві пабліки.