Звільнення територій на півдні. Речник 110-ї бригади: «можна більше навіть замальовувати»

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Ближче до середини лютого про події на півдні почали говорити Z-воєнкори, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець та американський Інститут вивчення війни (ISW). 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території. Очевидно, йдеться якраз про стик цих трьох областей.

Про ситуацію на Олександрівському напрямку Радіо Донбас Реалії розпитали Івана Сєкача, речника 110-ї ОМБр ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

2 березня проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового (це Олександрівський напрямок). Однак на своїй мапі аналітики позначили звільнені території як «сіру зону» – що означає відсутність впевненого контролю.



Раніше цього ж дня командування ДШВ ЗСУ, яке проводить операцію на напрямку, повідомило, що звільнило 9 населених пунктів – і зачистка триває.

– Іване, крім Куп’янського напрямку, де Росія нібито контролює місто Росія ще з 20 листопада 2025 року стверджує, що Куп’янськ взятий армією РФ, а на південь від нього нібито заблоковані «15 батальйонів ЗСУ». 2 грудня Путін навіть анонсував, що вже «за кілька днів» армія РФ нібито візьме під контроль Куп’янськ-Вузловий. Українське командування ці заяви заперечило. Немає і даних об'єктивного контролю на підтвердження заяв Росії.



Кремль використовує заяви про просування в Куп’янську та його околицях для когнітивної війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 16 грудня. Мета такий заяв, за оцінками аналітиків, представити українські позиції як такі, що перебувають на межі краху, щоб Україна та Захід поступилися вимогам Росії.



Крім того, в ISW зазначили, що українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Куп’янська, і навіть російські ультранаціоналістичні військові блогери визнають серйозність ситуації для російських військ.



Куп’янський контрнаступ України став першою за кілька років саме наступальною операцією Сил оборони, яку українські військові та експерти оцінюють як успішну. Читайте більше у матеріалі «Або свої вб’ють, або ми»: операція зі звільнення Куп'янська виходить на фінішну пряму і триває зачистка, прикута увага тепер і до вашої ділянки фронту, – Олександрівського напрямку. Президент Сьогодні заявляє про звільнення територій і DeepState підтверджує оновлення мапи бойових дій. Що відбувається?

– Зворотній наступ у росіян зараз відбувається. Який це вигляд має взагалі: дзвоню, наприклад, я артилеристам, кажу: «Як у вас там справи?» Кажуть: «Ну, ми зараз пересуваємося». – «А куди?» – Кажуть: «Вперед, бо ми вже не дістаємо до ворога». Тобто, ворог настільки далеко відсунувся, що артилеристи навіть посуваються вперед.

Зараз пересуваються пілоти, копаються нові бліндажі.

Зворотній наступ у росіян зараз відбувається

110-та окрема механізована бригада виконує тут завдання із закріплення і забезпечення з розвідки та підтримки з неба та артилерією на цьому напрямку дій штурмових військ, які здійснюють саме просування і звільнення території, які раніше були захоплені противником.

Але тут треба сказати в лапках – «захоплені». Бо тактика – тактика інфільтрації, тактика малих груп – не передбачала підготовку оборонної лінії з закріплення на районах.

Головним завданням у росіян було демонструвати просування та робити «флаговтики» Російська армія тривалий час практикує встановлення прапорів, щоби потім мати підстави стверджувати про свій контроль над певним населеним пунктом чи об'єктом: власне, через це серед військових та аналітиків і з'явився термін «флаговтик».



Зазвичай такі російські прапори дійсно лишаються недовго: їх дронами збивають українські військові, такі відео час від часу публікують українські підрозділи. Можуть минати тижні і навіть місяці до того, як агресор дійсно закріпиться і захопить ділянку, де був триколор..

Тепер в результаті виходить, що у них немає місць, де можна закріпитися, у них немає підготовлених ліній оборони. І взагалі, є підозра, що немає команди від вищого начальства стати в оборону, бо для них це якось… Вони декларують, що наступають, а тут будуть переходити в оборону.

Тому відбувається так, що в деяких селах, які були раніше захоплені, навіть немає росіян. Або якщо є, то один-два якісь там сидять.

І грамотна тактична робота з боку штурмових підрозділів зі збереження особового складу, залучення технічної складової, бойових роботів дає такі результати, що Олександрівський напрямок наразі є найбільш таким динамічним в зворотній бік для росіян.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті за 3 березня зазначив, що за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили .



ISW отримав докази, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів. За його даними, українські війська досягли чистого приросту:



– в майже 33 квадратних кілометрів у період з 14 по 20 лютого

– та приблизно 57 квадратних кілометрів – з 21 по 27 лютого.

– Це цікаво, що ви зараз розповіли, що ціль була йти вперед, інфільтруватися і не закріплятися. І виходить, це зіграло поганий жарт із російською армією. Не очікували вони, зважаючи на все?

– Це переважно, я вам хочу сказати, майже по всьому фронту така історія. Якби у нас була достатня кількість особового складу для штурмових підрозділів, то тикни пальцем в будь-яке місце, було б те саме. Вони застосовували цю тактику майже на всьому фронті.

У деяких селах, які були раніше захоплені, навіть немає росіян

Це не Запорізький напрямок, коли там був дійсно контрнаступ [Сил оборони], коли [у армії РФ] кілька ешелонів оборони були підготовлені. Тому це не є такий контрнаступ. Це все починалося зі стабілізаційних дій, коли вони (російські військові – ред.) дуже багато проповзли в наші тили. Зайшли спеціальні штурмові групи, які зачищали ці села, а потім виявилось, що далі пішли, а там нікого немає, і так далі, далі, далі.

Але це треба вже більше питати все ж таки штурмовиків, вони більше розкажуть, як це в них відбувається. На відео можна побачити – це раніше наші лінії оборони, об які вони стерлися, втратили велику кількість особового складу, а зараз їм немає де ховатися. Тобто вони вже і так розбиті.

– Починається закріплення далі, робить Росія якісь висновки з таких контрнаступальних дій Сил оборони? Спостерігається щось таке? Чи важче рухатися далі?

– З огляду на стріми, вже другий місяць дуже велике зниження їхньої активності. І є підозра, що це відсутність достатньої кількості особового складу та поповнення. Так, літають їхні FPV, літають «пташки», є бомбардування, «шахеди» застосовуються по фронту також.

Але є велике зменшення особового складу. Тобто в них недостатньо, скоріш за все, поповнення, а є більш пріоритетні напрямки, куди йде це поповнення. Я ось вчора сидів, намагався вибрати якісь відео для демонстрації бойових дій, за день одна-дві людини були виявлені, і то в посадці їх знищили буквально за кілька хвилин. Дуже мало стало росіян.

– Командування Десантно-штурмових військ вчора (2 березня – ред.) згадувало про свої успіхи – це дев'ять звільнених населених пунктів на Олександрівському напрямку і велика кількість ураженої техніки. Вперше від військових, від командування ми почули, що «операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink. Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі».

«Старлінк» яку роль зіграв у цих контрнаступальних діях? Чи помічаєте ви дезорганізацію в управлінні російських військ? Поясніть, як людина військова, який вигляд це все мало, який ефект?

– Не скажу, що це основне. Так, воно вплинуло, але як вони літали, так і літають. Наприклад, в них є свої канали засобів. Це така більш кустарна історія. Але я ж бачу, FPV їхні літають, РЕБи наші працюють, «Молнії» їхні літають, розвідувальні дрони їхні літають. Тобто у них є можливість вибудувати якусь заміну цього зв'язку.

З огляду на стріми, вже другий місяць дуже велике зниження їхньої активності

Тож вплив є, але не дуже такий великий. Знаєте, як якась зброя зайшла, і всі чекали, що зміниться фронт, там F-16 зайшли, думали, що всіх переможе, всі літаки їхні позбиваємо. Але бачите, вони тільки небо трошки прикрили.

Вони все ж таки технічно більш-менш забезпечені. Піхота на раціях сидить, тобто вони посилають їх. А от пілоти забезпечуються через LTE, наприклад, той самий зв'язок, щось вони там вигадують. Але не можу вам точно сказати, це треба питати у розвідки, яка глибше вивчала це питання.

– На мапі DeepState замість «червоної зони» з'явилася «сіра зона». Аналітики називають це зоною проникнення. Іване, можете підтвердити, що дійсно українські захисники на цих територіях, які зараз у «сірій зоні», не закріпилися? Чи просто DeepState надто обережний?

– Дивіться. Саме закріплення – це за нашою бригадою. Я не скажу, що весь Олександрівський напрямок за 110-ю бригадою, але велика частина його. Ми просто не робимо, як росіяни. Ми не демонструємо, де ми перебуваємо, щоб зберігати особовий склад.

Можна більше навіть замальовувати, я вам скажу, чесно кажучи. Просто це хай доповідає вже головнокомандувач за результатами бойової роботи. Але хлопці кажуть, що там є більші просування далі. Тому, не демонструючи «флаговтику», працюючи професійно, DeepState діє обережніше, бо не бачить, як ми це робимо, а ми на відео і не демонструємо, де це ми робимо.

– У Костянтина Машовця, оглядача групи «Інформаційний спротив», ми прочитали, що українські захисники вже в двох кілометрах від траси Гуляйполе – Велика Новосілка, і що DeepState занадто стримано малює «сіру зону» там. Можете розкривати таку інформацію? Раніше Костянтин Машовець говорив про те, що якщо траса буде перерізана, всім планам Росії на півдні України кінець.

– Я б не сказав… треба тут обережно. Ну як, не обережно… Там такої паніки немає, бо завжди вимальовуються альтернативні шляхи. Тому, я кажу, там є вже більші просування наших сил, про які ще мало хто знає і всі мовчать.

Тобто не можна про це, навіть мені не можна про це трішки казати. Я так вам, авансом сказав, що успіхів набагато більше, ніж зараз намальовано.

– Яка взагалі мета цих контрнаступальних дій?

– Я ж кажу, мета була спочатку стабілізаційна, тому вони і не називаються контрнаступальними.

– Тобто зупинити агресора?

– Простерилізувати територію, прониклі групи, які заважали нашій логістиці, які там сиділи по дві-три людини в селі. А потім воно вималювалося в таку історію: фронт почав провалюватись, бо немає в них вибудованої системи оборони, і наразі немає достатньої кількості особового складу і техніки, щоб забезпечити зупинку особового складу нашого, тобто Сил оборони, штурмових підрозділів.

– Я оcь зазначу, що раніше, як те ж командування ДШВ повідомляло, що однією з цілей може бути взагалі відкинути армію Росії з Дніпропетровської області.

– Знаєте, апетит приходить під час їжі. Тут це так відбувалося. Зараз, я думаю, командування дуже-дуже, як це, поводиться обережно і не робить гучних заяв, але вже розуміє, що є можливості відкинути противника достатньо велику кількість. А це все впливає і на переговорний процес, бо це ослаблює позицію Росії.

