Росія збирає ударний кулак у Покровську: ось що про це свідчить

Армія РФ нарощує кількість ударів з авіації, за допомогою артилерії та дронів в районі Покровська та Мирнограда. Про це вранці 5 березня повідомило угруповання військ «Схід», яке обороняє напрямок.

«Фіксуються ознаки підготовки противника до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів», – зазначили у відомстві.

Напередодні про подібні ознаки повідомляли і в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ, зазначивши, що Росія планує посилення наступу на початку весни .

Покровськ і Мирноград фактично окуповані – про це свідчить мапа проєкту DeepState. Американський Інститут вивчення війни (ISW) днями повідомляв, що Покровськ де-факто окупований: з кінця січня аналітики не фіксували присутності українських військ у місті.

Зараз, за словами українських військових, основні зусилля російських штурмовиків спрямовані на Гришине – село на північний захід від Покровська.

Крім того, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець вже називає напрямок не Покровським, а Добропільським . За його оцінкою, Росія готується охопити Добропілля з двох боків – зі сходу з Родинського, і півдня – з боку Гришиного.

Вранці 5 березня Генштаб повідомив про 22 штурми російських військ за добу на Покровському напрямку.

Цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас Реалії. Також в одному з ефірів він припустив, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.



Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхова – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.