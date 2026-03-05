Командування повідомляє про понад 20 боєзіткнень на Покровському напрямку за добу

Сили оборони відбивають спроби російських військ «покращити своє становище та просуватися вглиб території України», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у зведенні на попередню добу вранці 5 березня.

За даними командування, протягом минулої доби на фронті зафіксували 118 бойових зіткнень.

Російські війська один раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районі населеного пункту Графське на Південно-Слобожанському напрямку. Три атаки мали місце на Куп’янському напрямку, стільки ж – на Лиманському.

Російські загарбники також продовжували атакувати на Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському вони здійснили 15 атак.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ сім разів атакувала на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку штаб зафіксував 14 російських атак у районах Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного.

На Придніпровському напрямку російські війська атакували двічі, в районах Антонівського моста та острова Білогрудий, додає штаб.

За оцінкою американського Інституту дослідження війни на 3 березня, за останні два тижні лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.