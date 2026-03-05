На півночі Покровська і Мирнограда залишаються українські військові – ДШВ

На півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові, повідомив в ефірі Радіо Донбас Реалії начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий.

За його словами, Покровськ і Мирноград залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

«На півночі Покровська і Мирнограда залишаються наші позиції, наші війська. Вони продовжують утримувати рубежі, оскільки такий є задум, така є вказівка старшого командування. Противник намагається просунутися на півночі і на південь від наших позицій. Тобто, ви правильно сказали, що основним його напрямком зусиль зараз є Гришине. Це охоплення відбувається з півдня, а на півночі противник намагається обійти наші позиції зі сторони Родинського», – сказав він.



Польовий зазначив, що ситуація є надзвичайно складною, оскільки в Покровську і Мирнограді українські військові втратили панівні висоти, а противнику вдалося завести туди свої підрозділи прямого ураження, тобто FPV-команди.



«Наразі в самому Покровську і Мирнограді він має перевагу. Має перевагу, контролює наші логістичні шляхи в той час, як наші пілоти відтягнулися. І таким чином, якщо говорити про самі міста, то ми у відповідь не можемо уражати адекватно противника в тому об’ємі, в якому він використовує найпоширенішу зброю цієї війни, так звані FPV-дрони», – розповів представник ДШВ.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

При цьому, як зазначили в ISW, російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

Російська кампанія за Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб –тривала майже два повних роки. Російські війська розпочали наступ на Покровськ у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).

За твердженнями аналітиків ISW, російські війська захопили більшу частину Покровська лише у грудні 2025 року – через 21 місяць після початку фронтальних атак на місто.

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.



