У РФ повідомляють про атаку дронів у Саратовській області, ціллю міг бути НПЗ

Губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін повідомив про трьох постраждалих у регіоні внаслідок атаки безпілотників у ніч проти 5 березня. За його словами, пошкоджені вікна у кількох соціальних установах і житлових будинках.

Український моніторинговий канал Supernova+ пише, що ціллю атаки був НПЗ у Саратові. За даними телеграм-каналу «Настоящий Саратов», дрон збили за кількасот метрів від НПЗ, уламки безпілотника впали поза житловою забудовою. Офіційно про атаку на НПЗ не повідомляли.

Канали Exilenova+ і Supernova+ також повідомили про атаку на завод «Победа» в Армавірі в Краснодарському краї РФ. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Міноборони Росії прозвітувало про 76 збитих українських безпілотників протягом ночі на 5 березня, у тому числі 33 дрони – над територією Саратовської області РФ і чотирьох – над Краснодарським краєм.

Українська сторона дані про удар поки що не коментувала.

Саратовський НПЗ вже кілька разів зазнавав ударів ЗСУ, зокрема, восени минулого року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».