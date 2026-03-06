У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російських кораблів під час удару по Новоросійську 2 березня

Генштаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження російських кораблів під час удару по порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ 2 березня.

«За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ, підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ – фрегатів «Адмирал Ессен» і «Адмирал Макаров». Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Раніше джерело в Службі безпеки України, обізнане з ситуацією, але не уповноважене коментувати офіційно, повідомило Радіо Свобода, що внаслідок української атаки 2 березня в Новоросійську були пошкоджені три російські кораблі, а також загинули троє російських моряків, а ще 14 – поранені.

Російська влада і військові ці дані поки що не коментували. РФ зазвичай не визнає втрат у війні і не поширює даних про них.

Радіо Свобода поки що не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел.

Вночі проти 2 березня російська влада заявляла про атаку безпілотників на Новоросійськ, через яку були постраждалі й пошкодження житлових будинків. Водночас телеграм-канал Astra на основі аналізу відео очевидців припустив, що пожежа тривала в зоні, де розташований місцевий нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

У лютому цього року розвідка Великої Британії заявила, що за роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну здатність російського Чорноморського флоту проєктувати морську силу в регіоні й за його межами «була серйозно обмежена». «Чотири роки нетрадиційного, асиметричного українського опору привели до географічних обмежень Чорноморського флоту, значних матеріальних втрат і зіпсованої репутації», – заявили у розвідці, додавши, що українські сили знищили або пошкодили щонайменше 25 кораблів ВМС Росії, що діяли в Чорному морі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».