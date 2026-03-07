Генштаб звітує про удар ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання «Шахедів» під Донецьком

Українські війська уразили «важливий об’єкт» на окупованій Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил 7 березня.

«В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу «Шахед». Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ», – повідомляє командування.

Командування зафіксувало масштабну пожежу та вторинну детонацію на місці удару.

Напередодні Генштаб повідомляв про удар по базі «Шахедів» на теритоії аеропорту без уточнення засобів ураження.





Вранці 6 березня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження бази зберігання, комплектування та запуску «Шахедів» у районі ДАП. Телеграм-канал ASTRA повідомляв із посиланням на місцевих жителів про вибухи в Донецьку.

Крім того, командування звітує про низку ударів в ніч проти 7 березня. Зокрема, йдеться про пункт управління безпілотниками в районі Діброви на окупованій Луганщині та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на окупованій частині Харківської області. Сили оборони також били по артилерійських засобах РФ на вогневих позиціях у Харківській та Донецькій областях.

«Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Новогригорівки, Залізничного (ТОТ Запорізької обл.), Торського (ТОТ Донецької обл.) та Сопича на Сумщині. Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються», – додає Генштаб.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити наслідки уражень.

Російське командування заявляло про збиття 124 українських безпілотників протягом ночі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



