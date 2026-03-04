Атака дронів у Волгоградській області РФ: є влучання біля підсанкційного заводу

Губернатор Волгоградської області Росії Андрій Бочаров повідомив про п’ятьох постраждалих внаслідок атаки безпілотників на регіон у ніч проти 4 березня.

«У Середньоахтубінському районі зафіксовано влучання у три приватні домоволодіння. У Ворошилівському районі – падіння БпЛА у нежитловій зоні. У Тракторозаводському районі атаковано квартиру у багатоквартирному будинку», – йдеться у його повідомленні.

Російський телеграм-канал Astra звернув увагу на те, що один із пошкоджених будинків розташований за 700 метрів від Волгоградського тракторного заводу, який потрапив під санкції Євросоюзу через виконання державного оборонного замовлення. При цьому видання опублікувало відео, де місцеві жителі стверджують, що постраждалих може бути більше.

Міноборони Росії відзвітувало про 32 збиті українські безпілотники в ніч проти 4 березня, 21 із них нібито збиті над територією Волгоградської області. Українські військові удари поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.