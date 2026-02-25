Усі «Фламінго» долетіли – Зеленський про ураження «Воткінського заводу» з виробництва ракет

Усі випущені українськими військовими ракети «Фламінго» долетіли до провідного російського виробника ракет – «Воткинського заводу», повідомив президент України Володимир Зеленський 25 лютого. За його словами, це свідчить про високу якість і влучність новітніх українських виробів.

«Я не казатиму, якою кількістю били цей раз «Фламінго». Я хочу тільки сказати, були збиття російською протиповітряною обороною, були незбиття і були чіткі влучання. Але найголовніше, що всі ракети, які вийшли, долетіли до об’єкта. Я вважаю, що це найголовніший успіх, тобто ми говоримо про високу якість і влучність», – сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Києві.

Зеленський також вказав, що росіяни полюють за виробництвом ракет «Фламінго», і через російські атаки Україні «довго довелося чекати реновації лінії виробництва». За словами президента, виробництво ракет зростатиме, це залежить від фінансування і від деяких компонентів.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив 21 лютого, що Сили оборони вночі тієї ж доби завдали ударів по об’єктах військової промисловості та логістики російської армії. Командування підтвердило, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго» по «Воткінському заводу» в місті Воткінську Удмуртської Республіки, на підприємстві спалахнула пожежа.

Генштаб вказав, що цей завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».