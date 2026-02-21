Генштаб підтвердив удар по ракетному заводу в Удмуртії ракетами «Фламінго»

Сили оборони вночі на 21 лютого завдали ударів по об’єктах військової промисловості та логістики російської армії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Зокрема, командування підтвердило, що підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго»:

«Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу «Воткінський завод» у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються».

Генштаб зазначає, що завод займається виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинжал».

Крім того, попередньо відомо про удар підрозділів Сил оборони по Нєфтєгорському газопереробному заводу в Самарській області Росії. Завод «задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії», зазначає Генштаб. На території підприємства зафіксована пожежа, масштаби уточнюються.

Також штаб повідомляє про удари по окупованих територіях. Зокрема, на окупованій території Донецької області уражений склад пально-мастильних матеріалів армії РФ у Донецьку та майстерня з виробництва й обслуговування БПЛА в районі Нової Каракуби.

«А у н.п Пологи (ТОТ Запорізької області) Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються», – додає Генштаб.





Раніше про атаки ЗСУ на Удмуртію та Самарську області заявляла російська влада. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що ураження зазнав, зокрема, «Воткінський завод». Окупаційна влада не заявляла про ураження військових об’єктів протягом ночі.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.







