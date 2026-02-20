Дослідження: третина українців вважають сильну армію найкращою гарантією безпеки

Дослідницька компанія Gradus оприлюднила дослідження настроїв українців напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Дослідження провели через мобільний застосунок Gradus серед 1000 респондентів від 18 до 60 років.

За висновками опитування, найбільш очікуваними новинами для українців залишаються припинення війни та поліпшення матеріального добробуту.

«Найбільш ефективною гарантією безпеки після завершення війни українці вважають потужну власну армію — 33%. Угоди про безпеку з іншими країнами, нові оборонні союзи та вступ до НАТО значно поступаються довірі досвіду і мужності ЗСУ», – йдеться в звіті.

За даними Gradus, іншими гарантіями безпеки серед варіантів відповіді були:

двосторонні міжнародні безпекові угоди – найкращою гарантією назвали 16% респондентів

нова система безпеки в Європі за участі України – 15%

вступ України до НАТО – 11%

нейтральний статус під міжнародним протекторатом – 10%

Серед головних пріоритетів післявоєнного відновлення учасники опитування називають відновлення критичної інфраструктури, відбудову зруйнованого Росією житла, реформу судової системи та боротьбу з корупцією.

«Це свідчить про те, що українці, окрім фізичної відбудови, очікують на серйозні інституційні зміни, які підтвердять європейський вектор руху країни», – вважають автори дослідження.

Gradus також відзначає зниження рівня пожертв на армію – на лютий 2026 року 7% опитаних регулярно донатять, 40% підтримують волонтерські або цільові збори час від часу. Зросла частка тих, хто ніколи не донатить – з 9% до 14% порівняно з лютим 2024 року. За оцінкою Gradus, це свідчить про зміну моделі – від регулярної фінансової підтримки до більш ситуативної, що є характерним для тривалих криз.





Як вважає виконавча директорка Gradus Євгенія Близнюк, суспільні настрої українців визначаються не лише втомою від війни, а й переосмисленням ролі держави й власної відповідальності за майбутнє:

«Ми бачимо більше реалізму в оцінках і менше ілюзій, але водночас зберігається внутрішня опора – віра у здатність країни вистояти і відновитися. Українці дедалі більше покладаються на власний досвід, силу армії та поступові системні зміни, а не на швидкі або зовнішні рішення. Це свідчить про формування більш зрілого, стійкого і стратегічного суспільного мислення».

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, опублікованим у січні, 74% українців відкидають мирний план, який би, серед іншого, включав відведення військ з Донбасу, обмеження на українську армію і разом з цим не містив конкретних гарантій безпеки.

Наприкінці 2025 року в ефірі американського телеканалу Fox News президент України Володимир Зеленський сказав, не назвавши джерело даних, що 87% українців хочуть миру, але 85% громадян виступають проти виходу ЗСУ з Донбасу.



