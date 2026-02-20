У Каллас прокоментували план поступок, яких вона очікує від Росії

Будь-яке мирне врегулювання в Україні потребуватиме підтримки Євросоюзу, щоб бути втіленим – про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода в Брюсселі, заявив представник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Ель-Ануні не уточнював, чи отримали в столицях держав-членів план високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас. Цей план пропонує вимагати поступок від Росії, зокрема, в питанні чисельності її армії, компенсації Україні збитків, заборони присутності російських військ у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії та Вірменії. Також пропонується не визнавати де-юре окупації українських земель Росією.

Крім того, від Москви можуть вимагати припинення кампанії з дезінформації, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори на території Європи та сусідніх країнах.

«Підхід Високої представниці ґрунтується на наших інтересах у безпечній і стабільній Європі. Будь-який план припинення російської агресії проти України потребуватиме підтримки ЄС, щоб спрацювати. І перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 23 лютого я не випереджатиму події і не коментуватиму дискусії, які тривають зараз», – сказав Радіо Свобода Ель-Ануні.

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас поширила серед представників країн-членів ЄС документ, у якому викладені поступки, на які Росія має погодитися під час переговорів з Україною. З ним ознайомилося Радіо Свобода.

У документі, представленому Каєю Каллас, ідеться про те, що мир та безпека неможливі «без участі ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів ЄС». Деякі частини документа можуть бути винесені на обговорення міністрів закордонних справ ЄС під час зустрічі у Брюсселі 23 лютого.





25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Зеленський раніше в грудні заявив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.