Росія: в Удмуртії, ймовірно, зазнав атаки «Воткінський завод», де виробляють ракети

У російській Удмуртії вночі на 21 лютого зазнав удару військовий «Воткінський завод», який виробляє ракетну техніку, повідомляють місцеві медіа.

Очільник регіону Олександр Бречалов написав у соцмережах, що вночі ЗСУ атакували «один із об’єктів» в області. За його словами, удар був завданий безпілотниками. Бречалов зазначив, що є пошкодження та постраждалі. У місцевому міністерстві охорони здоров’я повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на республіку постраждали 11 людей.

Російські медіа цитують місцевих жителів, які повідомили про щонайменше три вибухи та дим над одним із районів міста.

Російський телеграм-канал ASTRA пише на основі аналізу кадрів, що в ході нічної атаки був уражений «Воткінський завод», на якому виробляються ракети для комплексів «Іскандер-М», «Тополь-М» та «Орешник». Стратегічне оборонне підприємство перебуває під санкціями Сполучених Штатів, Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Австралії, Японії та України, зазначає ASTRA.





Удару по заводу у Воткінську міг бути завданий ракетами «Фламінго». Російська служба Радіо Свобода звернула увагу, що напередодні ввечері Денис Штілерман, співвласник та головний конструктор компанії-виробника ракет Fire Point опублікував відео їхнього запуску з підписом: «От коротке відео. Без контексту. Контекст – згодом».

Офіційно українське командування наразі не повідомляло про удар та засоби, яким його було завдано.

Крім того, вранці в суботу Штілерман поширив допис, на якому, як стверджується, зображена заграва над Нєфтєгорським газопереробним заводом у Самарській області. Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив удар «по двох промислових майданчиках» у області, але не уточнив, які саме об’єкти були атаковані.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Міноборони Росії заявило про 77 збитих за ніч українських дронів. У заяві відомства йдеться, що 24 дрони збили над територією Краснодарського краю, 13 – над окупованим Кримом, дев’ять – над Курською областю, дев’ять – над Ростовською, вісім – над Бєлгородською, п’ять – над Самарською, три – над Саратовською, по одному – над Волгоградською і Воронежською областями . Удмуртія в повідомленні не згадується.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.







