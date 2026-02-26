Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС у Криму і підтвердив руйнування цеху ракетного заводу в РФ

Українські сили повідомили, що уразили радіолокаційну систему в окупованому Росією Криму й інші об’єкти на окупованих територіях, а також уточнили результати попередніх ударів, зокрема по ракетному заводу в Росії.

«У ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 «Терек» і радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що напередодні українські військові завдали «прицільного ураження» по складу матеріально-технічних засобів РФ у районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки на окупованій території Запорізької області, а також по району зосередження живої сили противника у районі Родинського Донецької області.

«Крім того, завдано удару й зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н.п. Ясноє Солнце Брянської області РФ. Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також підтвердили руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія, Росія). Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що всі випущені українськими військовими ракети «Фламінго» долетіли до провідного російського виробника ракет – «Воткінського заводу».

Крім того, у командуванні ЗСУ заявили, що після ураження Нефтєгорського ГПЗ в Нефтєгорську Самарської області 21 лютого «підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату і двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів».

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел. Російська сторона дані про втрати переважно не коментує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.