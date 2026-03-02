Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського центру дальнього космічного зв’язку в окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження російського центру дальнього космічного зв’язку в окупованому Криму, а також низки об’єктів ППО.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба штабу, підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку біля населеного пункту Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) «Подльот-К1» неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму.

За даними штабу, на тимчасово окупованій території Луганської області минулої доби уражено РЛС «Каста 2Е2 » (н.п. Любиме) та РЛС «ЯСТРЕБ А-В» (н.п. Тополі).

Також українські підрозділи вдарили, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області, додають у Генштабі.

З огляду на бойові дії Радіо Свобода не може підтвердити наведені дані з незалежних джерел. Російська сторона дані про ураження своїх об’єктів переважно не коментує.

Увечері 1 березня та в ніч на 2 березня було чути сильні вибухи у різних регіонах анексованого Криму. Про це повідомляли кримські телеграм-канали, а також місцева влада.

Зокрема, як інформував телеграм-канал «Кримський вітер», два потужних вибухи лунали в Кіровському районі ввечері 1 березня з боку Старокримського військового полігону. Підписники каналу повідомляли про ракету й заграву над Феодосією, вибухи в Саках та Керчі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



