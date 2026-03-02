У Криму вночі було чути вибухи, в деяких районах не було електроенергії

Увечері 1 березня та в ніч на 2 березня було чути сильні вибухи у різних регіонах анексованого Криму. Про це повідомляли кримські телеграм-канали, а підконтрольна Росії місцева влада оголошувала про початок та відбій повітряної тривоги, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як інформував телеграм-канал «Кримський вітер», два потужних вибухи лунали в Кіровському районі ввечері 1 березня з боку Старокримського військового полігону. Підписники каналу повідомляли про ракету й заграву над Феодосією, вибухи в Саках та Керчі.

Телеграм-канал також передає повідомлення про проліт дронів над Красноперекопським та Джанкойським районами, Керчю, а також ракети – над Сімферополем.

Увечері були відключення електроенергії в кількох районах Севастополя, Саках, Феодосії, частині Кіровського району, Євпаторії.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомляв про збій подачі електроенергії в місті:

«За попередньою інформацією, причина – у аварійному відключенні у мережах Кримської енергосистеми. Відключено споживачів районів, які постачаються електроенергією від підстанцій №6, 7, 15. Знеструмлено споживачів наступних районів міста Севастополя: Балаклава, бухта Козача, Комишова бухта, Стрілецька бухта, Фіолент, центр міста».

Радник російського голови Криму Крючков пояснив відсутність електрики аварією на магістральних електромережах.

Пізніше подачу електроенергії в Севастополі відновили.





Міністерство оборони Росії в своєму ранковому звіті заявляло про перехоплення засобами ППО «172 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу», з яких 23 – над територією Криму, 67 – над акваторією Чорного моря, 8 – над акваторією Азовського моря.

Українські військові ситуацію наразі не коментували.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.