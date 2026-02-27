Правозахисники: викрадену директорку школи в Криму понад півроку тримають у СІЗО Сімферополя

Викрадену в Алушті директорку Луганської школи мистецтв Марину Коваленко понад півроку тримали у повній ізоляції у сімферопольському СІЗО-2, а два тижні тому перевели до СІЗО-1 Сімферополя. Про це правозахисному проєкту «Трибунал.Кримський епізод» повідомило джерело у службі виконання покарань РФ, передає проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За даними джерела правозахисників, 57-річну жінку звинуватили в державній зраді.

«Відомо, що Коваленко викрали в Алушті 10 червня 2025 нібито за донати ЗСУ. Після початку повномасштабної військової агресії російські силовики значно збільшили кількість затримань за звинуваченнями мешканців окупованих територій у державній зраді за нібито шпигунство на користь України або фінансову підтримку українських військових», – повідомляє правозахисний телеграм-канал.

Офіційних коментарів силовиків РФ щодо цієї ситуації наразі немає.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про держзраду, співпрацю з Україною, шпигунство та диверсії, порушені силовиками РФ у Криму, зростатиме. Зараз ФСБ порушує подібні справи практично щодня, тоді як до 2014 року їх було не більше ніж 10 на рік.



