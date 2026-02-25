Прокуратура АРК: суддю в окупованому Севастополі звинувачують з порушенні звичаїв війни

До суду в Україні направили обвинувальний акт щодо судді підконтрольного РФ Ленінського районного суду Севастополя в справі про порушення законів та звичаїв війни. Про це 25 лютого повідомили пресслужби Прокуратури Автономної республіки Крим та управління СБУ у Криму, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За версією українських правоохоронців, обвинувачений виносив рішення про незаконну депортацію українців із Кримського півострова. Як обґрунтування подібних рішень він вказував на «відсутність дозвільних документів» та «недотримання іноземцем правил перебування на території Росії».

За заявою прокуратури, в 2014 році чоловік почав працювати в російських органах судової влади та брати участь у «здійсненні злочинної політики РФ, спрямованої на зміну демографічного складу населення півострова».

Читайте також: Генштаб ЗСУ заявив про ураження комплексів «С-400 Триумф» та «Панцирь-С1» в окупованому Криму

«Так, у листопаді 2019 року, попри норми міжнародного гуманітарного права, він ухвалив рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого Криму. В результаті постраждалий вимушено залишив свій будинок і переїхав на підконтрольну Україні територію», – пише відомство.

У СБУ додають, що «зловмисник бере регулярну участь у фабрикуванні справ проти українських політв’язнів та легалізує незаконне ув’язнення жертв окупаційного режиму».

«Оскільки він перебуває на непідконтрольній території України, продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти України», – йдеться в повідомленні СБУ.





У повідомленнях відомств не називають ім’я та прізвище обвинуваченого, проте чиновники, які не були уповноважені розмовляти з медіа та побажали залишитися анонімними, повідомили Крим.Реалії, що йдеться про Віктора Клімакова. Його публічних коментарів у цій справі наразі немає.

На пресконференції «5 років роботи Прокуратури: національний та міжнародний виміри. Візія майбутнього» 9 грудня 2025 року виконувач обов’язків керівника прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар розповів, що з 2022 року українські прокурори притягнули до відповідальності 458 людей з анексованого Криму за звинуваченнями в колабораціонізмі, допомозі РФ та пропаганді.

У січні 2025 року прокуратура АРК повідомляла, що в Україні відкрили кримінальні провадження за більш ніж 3 800 військовими злочинами та злочинами проти основної національної безпеки, які були скоєні росіянами в Криму. На той момент повідомлялося, що українські суди винесли близько 200 вироків у цій категорії кримінальних справ, у ще 580 справах тривали слухання.

