У Криму уражено два російських прикордонних сторожевих кораблі і два літаки Бе-12 – Генштаб

Сили оборони уразили в Криму два російські прикордонні сторожеві кораблі та два літаки Бе-12, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Так, у ніч на 21 лютого, на ТОТ українського Криму, в районі міста Інкерман, уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник» противника. Зафіксовано ураження цілей. Масштаби збитків уточнюються. Також, у місті Євпаторія, на території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12», – йдеться у повідомленні.

Крім того за даними командування, у районі населеного пункту Астраханка Запорізької області, підрозділи Сил оборони України уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С».

Російське командування не повідомляло про влучання. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.