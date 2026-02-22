Як учасник «кримської весни» «молився на Путіна і втратив усе»

В окупованому Криму переслідують колишнього учасника «кримської самооборони» Арсена Темеша за звинуваченням у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ). Темеш стверджує, що таким чином його схиляють воювати проти України після того, як він відмовився їхати на передову. Понад рік Арсен Темеш та його родина, як вони стверджують, зазнають тиску з боку російських силовиків. Вони впевнені, що так його намагаються змусити вирушити на війну.

Як розвивалася «антивоєнна» історія палкого прихильника Путіна та «кримської весни», розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

47-річний Арсен Темеш із села Сари-Баш Первомайського району. Він називає себе прихильником президента РФ Володимира Путіна. У 2014 році підтримував російську анексію Криму, був учасником воєнізованого формування «кримська самооборона» під кураторством російського глави Криму Сергія Аксьонова. У 2023 році уклав річний контракт із російським військкоматом Євпаторії та протистояв російському заколоту ПВК «Вагнер». З березня 2025 року кримчанин перебуває в ув’язненні в Євпаторійському авіамістечку за звинуваченням у СЗЧ.

«Знайшов роботу в інтернеті»

Арсен Темеш стверджує, що з 2014 року перебував у лавах «кримського ополчення» і має медаль «За повернення Криму», був членом «Єдиної Росії», займався волонтерською діяльністю. Після подій «кримської весни» намагався влаштувати своє життя в російських реаліях.

У публічних базах РФ Арсен Темеш значиться як колишній голова фермерського господарства в Первомайському районі. Основним видом діяльності було розведення молочної великої рогатої худоби.

Був членом партії «Єдина Росія». У вересні 2024 року балотувався в депутати Сари-Башської сільської ради як самовисуванець під час російських виборів, не визнаних Україною та міжнародною спільнотою. У документах зазначав, що є безробітним. Депутатом він тоді не став.

У пошуках роботи кримчанин моніторив вакансії в інтернеті та знайшов місце водія у військовій комендатурі Євпаторії (військкоматі). Він уклав із відомством контракт на рік. Відтоді у нього почалися проблеми.

«Утримував пункт ухвалення рішень»

Через кілька днів після працевлаштування Арсен Темеш, не склавши присяги, опинився в російському Ростові-на-Дону і відбивав військовий заколот ПВК «Вагнер», який тоді намагався дійти до Москви, стверджує його дружина Левіза Темеш.

Мій чоловік до останнього стояв на захисті поруч із генералом Алексєєвим

«Мій чоловік був звичайною людиною, яка залишилася без роботи. У травні 2023 року він знайшов в інтернеті роботу у військовій комендатурі Євпаторії. Його взяли водієм, підписали з ним контракт на рік. Через тиждень без присяги йому дали зброю і відправили в Ростов-на-Дону. У той момент Пригожин зі своєю ПВК «Вагнер» нападали на штаб Південного військового округу. Мій чоловік до останнього стояв на захисті поруч із генералом Алексєєвим Генерал ГРУ РФ, на якого вчинили замах невідомі на початку лютого 2026 року. Коли інші зривали погони та пов’язували білі хустки, мій чоловік зброю не кинув і за це отримав медаль Жукова від верховного головнокомандувача РФ. Посвідчення підписане самим Володимиром Володимировичем Путіним», – розповіла жінка російському YouTube-каналу «Свобода слова».

Арсен Темеш розповів російському правозахиснику Сергію Дубику, що за службу за контрактом йому платили 33 тисячі рублів на місяць. Учасники заколоту нині покійного Євгена Пригожина, дізнавшись про це, посміялися і запропонували йому приєднатися до них за 300 тисяч рублів на місяць. Але він відмовився, пояснивши, що «не є військовою людиною».

Похід ПВК «Вагнер» на Москву в результаті був придушений російськими силовиками. І наприкінці липня 2023 року Арсен Темеш повернувся додому в окупований Крим, де зіткнувся з тиском із боку військового керівництва.

«Ану їдь на «СВО», на «передок» і там покажи свою сміливість»

«Коли прийшла медаль, у військовій комендатурі Євпаторії не було жодного урочистого вручення. Йому жбурнули цю медаль і сказали: «Ти хто такий, ч*рка, що заробив медаль? Ану їдь на «СВО» Так у РФ називають своє повномасштабне вторгнення в Україну, на «передок» і там покажи свою сміливість». Він відмовився. За це послідували дві догани, урізання зарплати, жодних пільг. Брали його водієм, а відправляли на роботу копати городи, прибирати сміття. Почали з нього знущатися», – розповідає Левіза Темеш.

У військовій комендатурі Євпаторії публічно не заявляли про ситуацію з Арсеном Темешем. Позиції відомства з цього приводу немає.

«Пішов захищати цю державу – втратив свободу»

У травні 2024 року закінчився термін дії контракту, який Арсен Темеш укладав із військовою комендатурою окупованої Євпаторії. Він спробував звільнитися. Але йому повідомили про переведення до 158-го гарнізону Будьонновська Ставропольського краю з подальшим відправленням у зону «СВО».

Йому вдалося переконати керівництво в необхідності проведення військово-лікарської комісії, і його відправили додому.

Після цього родина Темеш зіткнулася з моральним тиском. У відкритому доступі з’явилася інформація про них із адресою проживання, а до Левізи Темеш на роботу в школу почали надходити листи про те, що її чоловік «не хоче захищати Батьківщину».

У березні 2025 року представники поліції Первомайського району затримали Арсена Темеша і в кайданках відвезли його до військової комендатури за звинуваченням у порушенні частини 5 статті 337 КК РФ (самовільне залишення частини або місця служби, нез’явлення вчасно без поважних причин на службу тривалістю понад один місяць, вчинені військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом або за контрактом, у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій).

Адвокат Арсена Темеша Віталій Курбатов заявляє, що його підзахисний подавав кілька рапортів про звільнення, а також скарги до різних інстанцій. У комендатурі, своєю чергою, відповідали всім адресатам, що він має продовжувати службу на підставі указу президента РФ Володимира Путіна. Посилань на будь-які внутрішні відомчі документи ніхто не наводив, тому претензії на адресу Арсена Темеша не можна вважати законними, стверджує адвокат.

«Тільки Путін може розібратися»

Майже рік справу Арсена Темеша розглядав підконтрольний РФ Кримський гарнізонний військовий суд. 11 лютого суддя Олександр Богославський виніс вирок Арсену Темешу, повідомляється на сайті суду.

Яка міра покарання визначена кримчанину, невідомо – текст рішення не оприлюднений.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років. Арсен Темеш провину заперечує.

Я прошу розголосу, щоб це дійшло до верховного головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна

«Патріоти в Росії не потрібні, якщо так вчинили зі мною. Я прошу розголосу, щоб це дійшло до верховного головнокомандувача Володимира Володимировича Путіна. Я думаю, тільки він може розібратися в цій справі», – заявив він.

Адвокат Арсена Темеша заявляв про намір оскаржувати вирок. Родина кримчанина також заперечує його провину.

«Арсен молився на Володимира Володимировича (Путіна). Його портрет у нас висить удома. Він пішов захищати цю державу і втратив абсолютно все: репутацію, здоров’я, свободу. Йому просто «пришивають» СЗЧ. Мені прокурор сказав, що 10 років ув’язнення він запитує. Рік списує за нашу неповнолітню дитину, рік – за хвору матір і рік за медаль Жукова. Якщо Арсен підпише контракт і вирушить на «передок», отримає ще одну медаль і покаже, що він – справжній герой, тоді, можливо, його і звільнять», – каже Левіза Темеш.

На її думку, таким чином її чоловіка «хочуть обнулити».

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 49 тисяч військовослужбовців були оголошені в розшук за підозрою в дезертирстві або самовільному залишенні військової частини, повідомляє російське видання «Важные истории». Видання зазначає, що ці дані не є вичерпними і можуть бути масштабнішими.

За даними українського розслідувального проєкту InformNapalm та OSINT-спільноти Frontelligence Insight, найбільшу кількість кримінальних справ (майже 12 тисяч) за статтями про дезертирство та СЗЧ порушують стосовно військовослужбовців Південного військового округу РФ. До нього російська влада відносить свої військові підрозділи Криму та окупованих регіонів Донецької і Луганської областей України.

Влада РФ публічно не коментує цю інформацію і відомостей щодо своїх військових не розголошує.