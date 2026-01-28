Проти України воюють російські військові у кріслах колісних?

Сибір.Реалії





У Росії 46-річного старшого сержанта Романа Байрамова, двічі важко пораненого, у грудні забрали зі шпиталю назад на фронт. Він прикутий до крісла колісного і самостійно пересуватися не може. Про це редакції проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії розповіли його родичі: «Він не може навіть сам себе обслужити! Навіщо їм такий тягар на фронті?!»

«Вогнепальне поранення таза та ніг»

Роман Байрамов завербувався до російської армії, яка воює проти України, близько року тому.

– Його оформили в частину № 01069, тут же в Ленінградській області. Пішов він, можна сказати, від безвиході – мав проблеми з алкоголем, після низки адміністративних та кримінальних справ його ніде на нормальну роботу не брали, – каже родичка Романа Аліна (імена всіх співрозмовників змінені з міркувань їхньої безпеки). – До того ж, його позбавили права працювати водієм. А потім новий епізод їзди в стані алкогольного сп’яніння – і йому почали погрожувати, що просто в тюрму посадять, якщо не підпише [контракт із Міноборони РФ].

Згідно із судовою картотекою, Байрамов був відповідачем щонайменше у чотирьох справах – двох адміністративних та двох кримінальних. У справі про хуліганство – будучи напідпитку, він вчинив конфлікт у магазині – йому присудили штраф. У справі про їзду в стані алкогольного сп’яніння – громадські роботи та позбавили права працювати водієм. Рідні стверджують: якби не прямі погрози в’язницею, контракт він би не підписав».

– 15 листопада 2025 року він вдруге був важко поранений. Якщо першого разу його пролікували і дали час відновитися від ран, то зараз – ні. Повезли лише на третій день у військово-польовий шпиталь у Бєлгороді, а потім – у хірургічне відділення частини №50503. Там йому не дали пробути прописані 30 днів, викинули через 25 днів, просто у кріслі колісному, – каже Аліна.

Із копій медичних документів випливає, що в листопаді Байрамов отримав поєднане вогнепальне поранення таза та ніг, осколкове поранення таза з «дірчастим переломом клубової кістки», а також осколкове поранення стегна та колінного суглоба. Йому присвоїли категорію «Г» – тимчасово непридатний – і рекомендували пройти військово-лікарську комісію».

– ВЛК від 15 грудня (є в розпорядженні редакції) підтвердила статус «тимчасово непридатний», категорія «Г», і відправила у відпустку на 30 днів! Жодної відпустки йому зрештою не дали. Їм просто начхати на документи, – каже Аліна. – У нас збереглися всі копії довідок та виписок лише завдяки тому, що Роман їх пересилав. Оригінали у нього відібрали. Як і телефон, очевидно.

Після 16 грудня, коли Байрамов встиг повідомити про те, що його повезли на фронт «на Донецькому напрямку», на зв’язок із рідними він виходити перестав.

– Його номер відтоді заблокований. Найстрашніше те, що ми не знаємо, в якому він стані. Як людина на кріслі колісному взагалі може вижити на фронті? – дивуються його близькі. – Навіщо це їм? Мені родичі інших людей з інвалідністю казали, що, мовляв, для звітності перед вищим командуванням. Але навіщо їх там під снарядами тримати? Він же не виживе там, їхню звітність ця смерть не покращить.

Російський боєць у кріслі колісному – не така вже й рідкість на війні проти України. На початку січня у мережах з’явилося відео, на якому військовослужбовці роти «V» 59-го гвардійського танкового полку (в/ч 94018) 20-ї гвардійської загальновійськової армії повідомили, що 11 осіб із пораненнями та захворюваннями відправляють на бойове завдання в район населеного пункту Карпівка, звідки, за їхньою інформацією, неможливо провести евакуацію. На відео присутні Маргвелашвілі Шота Важаєвич, Бугаков Дмитро Олександрович, Богомолов Олександр Павлович, Клешев Сергій Геннадійович та інші бійці.

Шота Маргвелашвілі через поранення обох ніг не може ходити і перебуває у кріслі колісному. Він стверджує, що командування навмисно відправляє їх на бойове завдання з метою «обнулення».

«Яка нам користь із цих калашів, якщо ми, б...ь, ходити не можемо. Ось таке беззаконня коїться, коротше, у 59-му танковому полку. Просто вирішили знищити. У мене «В» червона стоїть, ноги не працюють. Одна взагалі не працює. Права – стопа була зламана, осколки в коліні, – каже на відео Маргвелашвілі. – Ось у людини теж отит кісткового мозку був (очевидно, мається на увазі остит – запалення кісткової тканини – ред.). У одного взагалі все перешите вздовж і впоперек. Ось людина без пальців, яка знімає на камеру. Покажи руку, б...ь. Ось так вони відправляють нас на БЗ (бойове завдання – ред.). У цієї людини права рука висить, не працює. Отак нас, коротше, Міноборони, наше командування, утилізує».

Як кажуть російські військовослужбовці на цьому відео, у більшості з них за результатами ВЛК стоїть категорія «В» з червоною печаткою, що виключає їхню участь у бойових діях. За їхніми словами, у подібних ситуаціях бійці нерідко зриваються: «Ця ситуація загрожує Російській Федерації, оскільки це вже насправді має резонансний характер і в самій армії це відбувається. Убивають командирів дуже часто».

У квітні з військової частини в ленінградській Лузі військові записали відео, як десятки поранених на милицях, без ніг, без рук або без ока відправляють на фронт. У всіх – категорія «Д», до військової служби непридатний. Відео можна було б вважати фейком через його абсурдність, проте про таку ж саму відправку абсолютних інвалідів «на першу лінію» розповідають рідні важкопоранених мобілізованих. З одним із них, напівсліпим Дзетте Мамідовим, який не може ходити навіть на милицях через одночасне поранення ніг і руки, рідні втратили зв’язок 10 квітня, інший – Олексій Купцов із Бурятії – 16 квітня помер від інсульту, спричиненого примусом до служби, незважаючи на численні поранення.

За словами автора запису, всім присутнім військово-лікарська комісія (ВЛК) присвоїла категорію «Д»: вони або без ніг, або без рук, багато хто – на милицях.

«Сліпих інвалідів, б...ь. Йде знищення, – вибухає наприкінці запису військовий. – Так, просто [над] нами геноцид влаштували. Ось, ось, отримуємо обмундирування перед дорогою, ось, відправляють нас, усе».

У березні редакція проєкту «Окно» писала, як командування відправляє на фронт безруких солдатів: 40-річний російський військовослужбовець Іван Топчій з грудня позаминулого року живе без плечового суглоба, 32-річний Дмитро Мішин з літа 2024 року – без правої руки. Обом прокуратура надіслала роз'яснення про те, що вони підлягають звільненню з призначеною через інвалідність категорією «Д». Проте командування послалося на «внутрішнє розпорядження» – «не відпускати нікого»– і відправило бійців назад на фронт.

– Якщо в середині 2025 року ми констатували, що на фронт везуть важко поранених із категорією «Д», то тепер вони взялися за «Г». Люди на кріслах колісних, люди, які не можуть навіть на милицях пересуватися. Навіщо? У нас немає іншої відповіді, окрім як «для звітності перед вищим командуванням», – каже правозахисник Олексій Комлєв, який спеціалізується на кейсах військових, що відмовилися воювати. – Яке ще пояснення можливе? Вони там навіть на польовій кухні не знадобляться – скоріше доведеться відволікти здорового військового, щоб обслуговував людину з інвалідністю. Але це в ідеальному випадку. В реальності – їх кидають в одному наметі самих: виживайте, як можете».