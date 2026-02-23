Генштаб: у Криму уражений район зосередження ракетного підрозділу

Сили оборони України уразили військові об’єкти і логістику російських військ на окупованих територіях України, зокрема район зосередження ракетного підрозділу в окупованому Криму, повідомив 23 лютого Генштаб ЗСУ.

«23 лютого на тимчасово окупованій території АР Крим, уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон»). Зафіксовані ураження цілей. Втрати ворога уточнюються», – йдеться в повідомленні.

«Бастіон» – це береговий ракетний комплекс. Призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з’єднань, конвоїв, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої і радіоелектронної протидії. Після початку війни проти України Росія почала застосовувати цей протикорабельний комплекс для ударів по наземних цілях.

За даними командування, також у районі населеного пункту Нижня Кринка на окупованій території Донеччини уражений склад боєприпасів російських загарбників зі складу угруповання військ «Юг».

«Крім того, у районі населеного пункту Велика Новосілка тієї ж області, уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів. А у районі населеного пункту Покровка (ТОТ Миколаївської області) уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку ворога. Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються», – заявили в Генштабі.

Російські військові це повідомлення поки не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.