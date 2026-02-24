«Меморіал»: у РФ майже 1400 громадян України – підсудні в політичних справах, пов’язаних із війною

У Росії й на окупованих нею територіях України щонайменше 4 029 людей стали фігурантами політично вмотивованих кримінальних справ, пов’язаних із повномасштабною війною – про це повідомив правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал».

За даними правозахисників, 1 614 людей – це громадяни Росії, 1 277 – громадяни України, 121 людина має подвійне громадянство (Росії та України), 47 – громадяни інших країн.

«Нам відомі імена щонайменше 551 цивільного з паспортом України й 726 українських військовослужбовців. З 2022 року щонайменше 39 українців були засуджені до довічного ув’язнення», – йдеться в матеріалі.

Читайте також: Доступ до українських полонених у РФ. На запитання відповідає очільник Міжнародного Червоного Хреста

Наразі 3 059 людей позбавлені волі. Проєкт зазначає, що російські суди не винесли жодного виправдувального вироку в таких справах.

Найбільше в політично мотивованих справах переслідують у Курській області РФ (346 людей), Донецькій області України (289 осіб), Москві та Московській області (249 осіб).

Загалом, за підрахунками правозахисників, на окупованих територіях України – Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, Крим, Севастополь – під кримінальним переслідуванням опинилося 899 людей.

Читайте також: Посилки українським військовополоненим збирають і відправляють російські волонтери?

За останніми даними, які озвучив 14 лютого президент Володимир Зеленський, Росія утримує близько 7 тисяч українських військовополонених, Україна – понад 4 тисячі полонених.

5 лютого Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.



