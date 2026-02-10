«Війна перетворює людей на цифри, ми повертаємо людям імена» – Радіо Свобода презентувало фільм про повернення тіл безвісти зниклих

У київському кінотеатрі «Жовтень» 10 лютого відбулася прем’єра документального фільму журналістів Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я». У стрічці йдеться про повернення та ідентифікацію безвісти зниклих українських військових. За словами автора Мар’яна Кушніра, історія розпочинається з армійців на полі бою, а завершується, коли їхні тіла знайшли і повернули.

«Мені часто телефонують родичі солдатів, яких я знімаю на полі бою. Запитують, чи я, раптом, не знаю, що з ними. І я, як правило, не маю відповіді. Я спробував розібратися з цим питанням. І воно глибше і масштабніше, ніж можна подумати. Одна з історій у фільмі наприклад розповідає про чоловіка, який зник безвісти за місяць до того, як у нього народилася дочка. За рік військового повернули на щиті. Важливо розуміти, що кожен зниклий – це ім’я, яке потрібно знайти і повернути додому», – пояснює ідею створення фільму Мар’ян.

Кушнір працює в зоні бойових дій понад 11 років. Нещодавно він врятував дитину під час російського обстрілу.

Окрім історій родин, автори також намагаються передати атмосферу роботи тих, хто ідентифікує тіла, та моргів, де їх зберігають, – і те, якою насправді складною є ця праця.

«Головна ідея – показати апокаліптичні події, які переживає Україна через Росію. Позавчора президент заявив, що на полі бою 55 тисяч вбитих оборонців, але значно більше безвісти зниклих. У нас є конкретна цифра у фільмі. Станом на кінець 2025 року тільки офіційна кількість безвісти зниклих – 80 тисяч. Потрібно сприймати це не як цифру, а як конкретну історію людини», – розповідає редактор стрічки Дмитро Джулай.

На премʼєру фільму приїхав президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус. Перед показом він відзначив, як важливо зараз порушувати тему війни. Відзначив важливість фільму і головнокомандувач Збройних сил України: під час презентації Марʼяна Кушніра нагородили почесним нагрудним знаком «За сприяння війську».

Стрічку «Поверніть мені імʼя», яка триває годину, команда Радіо Свобода готувала пів року, зокрема за підтримки Пулітцерівського центру.

«Порушувати цю тему – це не лише про те, щоб памʼятали про них. Це і про підсвічування проблем, з якими зіткнулися рідні безвісти зниклих. І я сподіваюся, що люди, які в державі відповідають за цей напрям, побачать цей фільм і поліпшать систему. Хоча б створять якесь одне єдине вікно, куди треба буде звертатися родині – замість безлічі, як це є сьогодні», – поділилася думками очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

На презентацію прийшла героїня фільму Вероніка Куковицька. Саме про неї згадував Марʼян. Владислав Куковицький зник безвісти, коли його дружина була на восьмому місяці вагітності. Жінка щоразу приїздила на обмін полоненими. У вересні Вероніка отримала звістку про загибель чоловіка.

«Я хотіла розказати про нього. Я хотіла, щоб люди про нього знали, щоб люди його памʼятали. А ще 11 місяців я була в статусі дружини безвісти зниклого. Таких родин багато. І важливо повертати їм імена», – сказала Вероніка Куковицька.

Один із героїв фільму, з якого розпочинається і завершується історія, Олексій Юков, уже 27 років займається пошуком безвісти зниклих. «Ми рятуємо не мертвих, ми рятуємо живих. Бо першочергово йдеться про родини, які чекають», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Загалом на подію прийшло близько чотирьох сотень людей, переважно це рідні безвісти зниклих та тих, хто займається пошуком та ідентифікацією тіл. Переглянути стрічку найближчим часом можна буде на YouTube Радіо Свобода а також на Першому каналі «Суспільного».