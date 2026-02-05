Кабмін збільшує виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти захисників – Свириденко

Кабінет міністрів України вирішив збільшити мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих і зниклих безвісти захисників, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину. Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 грн», – написала Свириденко у телеграмі 5 лютого.
Крім того, за її словами, зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 гривень, повідомила Свириденко.
Вона також додала, що від 1 березня 2027 року ці розміри щороку індексуватимуть.
4 лютого президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France 2 заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 000 українських солдатів. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».
У червні 2025 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.
