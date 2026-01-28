Доступність посилання

Фронтовий кореспондент Радіо Свобода виніс на руках 4-річну дівчинку з палаючої квартири після влучання російського дрону

Журналіст, фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку, винісши її на руках із квартири, в яку влучив російський дрон у ніч на 28 січня на Київщині у селі Білогородка.

Уночі «Шахед» врізався у будинок, де проживає наш фронтовий кореспондент. Він побачив пожежу і побіг на допомогу. Згодом – виніс дівчинку на руках з квартири, в яку влучив дрон. Каже, що вона не була травмована, мала стрес.
Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули. Дитина перебуває в безпеці, її забрав батько та старший брат.

