Фронтовий кореспондент Радіо Свобода виніс на руках 4-річну дівчинку з палаючої квартири після влучання російського дрону

Уночі «Шахед» врізався у будинок, де проживає наш фронтовий кореспондент. Він побачив пожежу і побіг на допомогу. Згодом – виніс дівчинку на руках з квартири, в яку влучив дрон. Каже, що вона не була травмована, мала стрес.

Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули. Дитина перебуває в безпеці, її забрав батько та старший брат.