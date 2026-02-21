ISW: розслідування «Схем» підтверджує, що командування РФ заохочує воєнні злочини проти полонених

Американський Інститут дослідження війни прокоментував матеріал «Схем» (Радіо Свобода) на основі масиву переписок російського генерал-майора Романа Дємурчієва у звіті від 20 лютого.

Як зазначили в ISW, розслідування підтверджує його оцінку, що російське військове командування «виправдовує та заохочує воєнні злочини проти українських військовополонених».

Зокрема, матеріал містить повідомлення заступника командувача 20-ї загальновійськової армії Демурчієва, в яких той обговорює катування та вбивство українських полонених як звичну практику. Як вважають аналітики, переписки командувача з іншими російськими військовими посадовцями «підкреслюють масштаби нормалізації та співучасті високопоставлених російських командирів у таких злочинах».

Читайте також: ОГП: російського військового ув’язнили довічно за розстріл українських полонених

ISW нагадує, що ультраправа диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» також «відверто розрекламував» зображення страт українських військовополонених та пропонував грошову винагороду за зображення таких страт у листопаді 2025 року.

«Поширення та поширення російськими військами відео страт у соціальних мережах ще більше легітимізує насильство в російському військовому наративі, принижує гідність жертв та посилює умови, що сприяють продовженню воєнних злочинів на полі бою», – йдеться в звіті.

Днями «Схеми» оприлюднили матеріал на основі масиву повідомлень російського командувача Романа Демурчієва у переписках із підлеглими та іншими воєначальниками. Окремою темою в його листуваннях є катування та вбивства українських полонених. Про це зі своїми співрозмовниками він говорить як про буденне явище, йдеться розслідуванні.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

