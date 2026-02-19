«Схеми» отримали доступ до переписок генерала РФ. Він скаржиться на армію, спецслужби і хизується катуваннями бранців

«Схеми» (Радіо Свобода) отримали доступ до масиву переписок російського генерал-майора Романа Дємурчієва. Нині він, у статусі заступника командувача 20-ї загальновійськової армії у складі угруповання «Захід» ЗС РФ, допомагає керувати підпорядкованими армії військами, що стоять, зокрема, на Лиманському напрямку в Україні.

У переписках з підлеглими та іншими воєначальниками Дємурчієв скаржиться на стан справ в армії РФ, вище командування, спецслужби, розповідає та ділиться фото і відео катувань і вбивств українських військовополонених. «Схеми» верифікували та проаналізували цей масив даних і публікують у розслідуванні.

Від джерел серед українських військових «Схеми» отримали гігабайти листувань та голосових повідомлень Романа Дємурчієва. Під час повномасштабного вторгнення він командував 42-ою дивізією, яка входила до складу 58-ої армії РФ. Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора своїм указом у 2023 році, а в 2024-му, судячи з переписок військового, його призначили заступником командувача вже 20-ою армією РФ.

«Та бл**ь, призначили заступником командувача. Командувач – їб**н тупий, с*ка, боїться за свою дупу. Відправив усіх заступників – нас, на «передок», бл*» – йшлося в одному з голосових Дємурчієва.

На момент цього листування командувачем був Олег Мітяєв, генерал-лейтенант армії РФ. І стосунки з ним, судячи з переписок, не склалися.

У жовтні 2024-го Дємурчієв відправив командувачу 90-ою танковою дивізією ЗС РФ Олександру Нілову таке голосове: «З Мітяйкою, бл**ь, командувачем армії, навіть мало не побилися. Так кричить, верещить, крикливий. Пішов він на**й».

У листуваннях Дємурчієв хизується рівнем обізнаності щодо внутрішніх процесів в армії РФ і часто негативно їх характеризує.

«Під***си лише навколо, зате всі ордени отримують. Я хочу швидше з’ї***ися з цієї армії, з цієї кінченої війни. Брехуни, під***си та боягузи» – розповідав він співрозмовнику, підписаному як «Грєк». Як встановили журналісти, це співробітник військової контррозвідки ФСБ РФ на ім’я Роман.

«Ніякого задоволення немає у війні, бл**ь, нагнали цю півнячу десантуру», – таке голосове надсилав він екскомандувачу 58-ю армією ЗС РФ Івану Попову.

А це – вищезгаданому Нілову: «Морська піхота – це теж півняча контора».

Судячи з повідомлень Дємурчієва, так він оцінює російські спецслужби: «У нас ФСБ-«блевасбе», контора півняча. Х** що навіть, бл**ь, на захист робить. Можуть тільки стежити, хто скільки спи***в. У***ни, бл**ь, зла не вистачає».

А так озивався щодо розвідки: «Інші командири ГРУ – миші, пішли вони на**й».

У повідомленнях Роман Дємурчієв критикує багатьох командирів, зокрема, на той момент командувача Повітрянодесантних військ ЗС РФ Михайла Теплинського, командира 810-ої бригади морської піхоти Олега Власова, генерал-полковника Андрія Сердюкова, який з 2023 року став начальником Об’єднаного штабу Організації договору про колективну безпеку, генерал-майора Ігоря Каплія, який був наступником Сердюкова на посаді командира 76 гвардійської десантно-штурмової «Псковської» дивізії.

Окремою темою у листуваннях Дємурчієва – катування та вбивства українських полонених. Про це зі своїми співрозмовниками він говорить як про буденне явище, йдеться у розслідуванні.

Зокрема, «Схеми» зафіксували згадки про вбивство військовослужбовця, захопленого в полон у Запорізькій області.

«На Новопрокопівці та Вербовому учора полоненого взяли, якогось такого хамовитого «укропа», років 30, з радіостанцією, командир групи, походу, штурмової. Ну так, неохоче розмовляв, ну, його солдати і припиз***или, бл**ь, у траншеї», – писав генерал ФСБівцю «Грєку». Через брак інформації ідентифікувати українського військового не вдалось.

Серед масиву даних журналісти знайшли також відео з російського тепловізійного коптера за грудень 2024-го року, зняте в районі Макіївки. На кадрах – українські бійці, які здалися в полон, адже видно, що вони стоять із піднятими руками. Російські військові, як виглядає з відео, що весь час знімає коптер, вирішують «добити» їх саперними лопатками.

У подальших листуваннях Дємурчієв хвалить бійців за такі дії і доповідає про це своєму командуванню, особливо акцентуючи, що полонені були страчені.

«Схеми» встановили підрозділ ЗСУ, полонених бійців якого вбили російські військові. Там підтвердили факт розправи над бранцями і додали: згідно з їхніми розвідданими, це були військові підрозділу «Чорна мамба» 252-го мотострілецького полку у складі 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії.

Також Роман Дємурчієв регулярно хизується у переписках випадками катувань українських бранців. Зокрема, він надсилає фото відрізаних вух.

Також генерал пропонує захоплених в полон військових в якості «подарунків».

«У мене полонений один є, можу тобі його подарувати. Ось, сидить там, бл**ь, у ямі. Що мені з ним робити – «утилізувати» чи тобі віддати?» – запитував Дємурчієв у «Грєка» з ФСБ.

Завдяки фотографії полоненого у переписці, «Схемам» вдалось його встановити – це 42-річний доброволець із Запоріжжя. Військовий провів у полоні понад півтора роки – зокрема, утримувався в СІЗО на Алтаї. Влітку 2025-го його обміняли і він повернувся додому. Журналісти звернулися до колишнього бранця через його родичів – з проханням з ним про це поговорити. Але він не захотів на камеру згадувати про катування у полоні – через все ще важкий фізичний та психологічний стан. За його словами, його тоді сильно били та використовували струм.

«Схеми» зателефонували Дємурчієву. Втім, після того, як він почув перше питання про ймовірні воєнні злочини його військовослужбовців, зокрема, про відповідальність за відрізані вуха, Дємурчієв кинув слухавку. На подальші дзвінки російський генерал більше не відповідав та заблокував можливість йому дзвонити.

Автентичність масиву даних «Схеми» перевірили декількома шляхами. Спершу – за допомогою Національного центру медіаекспертиз США – освітньо-наукового центру Університету Колорадо в Денвері. Також у міжнародному Центрі досліджень даних DARC, ознайомившись з архівом, не виявили ознак технічних втручань. Крім того, фактологічно-подієву інформацію з листування «Схеми» верифікували за допомогою військових – бійців 3 ОШБр Третього армійського корпусу, які воювали або воюють проти підрозділів 20-ї армії РФ на ввіреній їм смузі фронту в Україні.

А про те, чому чеченських бійців відпускають додому на свята, на відміну від інших підрозділів; про вибіркове вирішення питань з переведенням бійців на тилові посади через кумівство; справу Івана Попова, якого в РФ звинуватили у масштабному шахрайстві; ймовірну корупцію та генеральський вплив, а також про доходи генерала – офіційні і ні, та на що він їх витрачає; ставлення до підлеглих тощо – читайте невдовзі в матеріалах проєкту Радіо Свобода «Система».