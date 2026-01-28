Доступність посилання

«Фізично ламали людей». Історія вірменина, який пройшов російський полон, а тепер допомагає переселенцям та цивільним бранцям

Азат Азатян живе в Україні понід 30 років
Аліса Тритяченко

«Вірменія перебувала в блокаді, не було газу, хліб і їжа були за талонами, був голод. Дуже важко було, але ми це витримали. Якщо така невелика країна змогла вистояти, то й наша велика країна теж витримає», – розповідає Азат Азатян.

Чоловік тричі змушений був покидати рідний дім через війну – спочатку у Вірменії, а потім двічі в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення він евакуйовував людей з окупації і доставляв гуманітарну допомогу – за це потрапив у полон, де пробув 43 дні.

Нині Азат живе у Запоріжжі. Разом із дружиною він створив громадську організацію «Гарне місце», яка відкрила центр для реабілітації цивільних полонених і понад 20 просторів у різних регіонах країни для підтримки ВПО, військових та людей, які через війну втратили роботу. Серед проєктів – і школа для дітей-переселенців, що працює офлайн під час повітряних тривог і розташована за два десятки кілометрів від фронту. Своєю історію Азат поділився з проєктом Радіо Свобода «Ти як?».

«Україна – друга домівка»

Азат Азатян народився в Єревані. У 1988 році там стався землетрус, а також почалася війна з Азербайджаном у Нагірному Карабаху. Через складні умови життя його родина переїхала в Україну.

Азат Азатян у запорізькому просторі «Гарне місце»
«Було дуже важко: світла не було, іноді його давали по 20 хвилин, іноді – по дві години на добу. Вірменія перебувала в блокаді, не було газу, хліб і їжа були за талонами, був голод. Були генератори, але вони були не такі поширені, як зараз в Україні. Дуже важко було, але ми це витримали. Якщо така невелика країна, як Вірменія, змогла вистояти, то й наша велика країна теж витримає».

Не був згоден з режимом, що прийшов

Новим домом для родини став Торез на Донеччині – там у батька Азата був бізнес. Вони прожили в місті понад 20 років, але 2014 року його окупували російські гібридні сили.

«Я виїхав із Донецької області, бо не був згоден з тим режимом, що прийшов. А я не міг нічого змінити. Відтоді займаюся капеланським служінням: часто їздив на фронт, допомагав і цивільним, і військовим».

Ротонда на набережній Азовського моря, що є одним із символів міста Бердянська Запорізької області
За словами Азата, тоді виїжджати було складно, але ще складніше стало під час повномасштабного вторгнення. У 2022-му родині довелося залишити придбаний дім і Бердянськ через російську окупацію. Нині вони мешкають у Запоріжжі.

«Дух зламати неможливо»

У серпні 2025 року Азат заснував спеціалізований центр для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільних». Чоловік каже: державні ресурси переважно зосереджені на підтримці військовослужбовців та ветеранів. І знає про це з власного досвіду – у 2022-му Азат був у полоні.

Відкриття центру для реабілітації цивільних полонених «Шлях вільних»
Азат евакуйовував людей з Маріуполя, Бердянська і доставляв гуманітарну допомогу – загалом вивіз із окупації близько 1200 осіб. І за це, розповідає, у полоні провів 43 дні.

Запроторювали до підвалів і катівень, де тримали та ламали морально

«Більшість цивільних, які потрапили в полон, – це люди з проукраїнською позицією: волонтери, громадські діячі, які намагалися підтримувати моральний дух людей, щоб вони не здавалися й чекали на Україну.

Російським військовим це не до вподоби, тому таких людей запроторювали до підвалів і катівень, де тримали та ламали морально, психологічно, намагаючись змусити їх відмовитися від своєї позиції. Так, фізично ламали людей, але дух українця зламати неможливо».

Вірменин біля Міжнародного кримінального суду в Гаазі
За словами чоловіка, полон залишає важке психологічне навантаження, зокрема через фізичне й сексуальне насильство, з яким стикалися як чоловіки, так і жінки. Мета реабілітації, наголошує Азат, – не змусити забути пережите, а дати людині поштовх рухатися далі.

Станом на кінець 2025 року Організація Об'єднаних Націй (ООН) продовжує документувати масові та систематичні випадки катувань в Україні, переважно з боку російських окупаційних сил. Основні дані базуються на звітах Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) та Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні. У жовтні 2024 року Комісія ООН заявила, що катування українських цивільних та військовополонених російською владою є настільки поширеними, що мають ознаки координованої державної політики і розцінюються як злочини проти людяності. Понад 95% опитаних українських військовополонених, які повернулися з російського полону, повідомили про систематичні катування та жорстоке поводження. У 2025 році звільнені полонені продовжують повідомляти про побиття, удари струмом, сексуальне насильство та імітацію страт.

В Офісі генпрокурора України кажуть, що випадки сексуального насильства щодо військових у полоні та цивільних утримуванців ведуться окремо і не розголошуються до завершення воєнного стану. А от щодо злочинів, вчинених стосовно цивільних під час окупації, зауважила LB.ua начальниця управління розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством під час конфлікту (СНПК) в Офісі генерального прокурора України Анна Сосонська, станом на 1 липня 2025 року, зафіксували 368 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: з них 136 фактів стосуються чоловіків, 232 – жінок. І 19 – це неповнолітні».

Державна дума Росії денонсувала Європейську конвенцію проти тортур. Перед цим президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми відповідний законопроєкт.

«Ми займаємося не фізичною реабілітацією, а відновленням ментального здоров’я. Російські військові намагалася ламати людей психологічно, подавити нашу волю, принизити й знищити як людину, як особистість.

Ми ж намагаємося допомогти цим людям відновитися, стати на ноги й повернутися до повноцінного життя, щоб людина не просто почала жити, а змогла самореалізуватися: відкрити власний бізнес, знайти роботу, відновити здоров’я та стосунки з родиною – з дітьми, дружиною або чоловіком».

Тренінг у центрі «Шлях вільних»
«Кожна людина – це не просто історія»

Разом із дружиною Азат також відкрив простори «Гарне місце», яких нині вже 21 у Запорізькій, Київській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях. Організація надає підтримку в різних напрямах – від освітніх просторів для дітей до допомоги військовим, внутрішньо переміщеним особам і тим, хто втратив роботу. У центрах можна отримати одяг, взуття, їжу та предмети першої необхідності.

Усі простори працюють безоплатно, а команда «Гарного місця» майже повністю складається з переселенців. Одним із них є Сергій – ветеран та батько п’ятьох дітей.

Запорізький простір «Гарне місце»
«Коли ми тільки починали з дружиною, першим волонтером, який до нас долучився, став Сергій зі своєю родиною. Він був у війську, збив два літаки й гелікоптер, але отримав поранення. Через це його «списали», та він на цьому не зупинився й допомагає іншим людям. Кожна така людина – це не просто історія, це цілий блокбастер. І я думаю, що в кожному цьому блокбастері вони – переможці».

Найважчим у реалізації проєкту він називає постійну потребу підтримувати життєдіяльність центрів в умовах постійних обстрілів та відключень світла, щоб кожен відвідувач міг почуватися у безпеці.

Запорізький простір «Гарне місце»
Хочемо, щоб люди тут відчували безпеку, тепло

«Наші центри постійно потрібно тримати в тонусі, щоб люди, які приходять по допомогу, і діти, які тут навчаються, відчували безпеку, тепло. Це ми трохи перейняли в наших партнерів з Нідерландів. Ми там були й бачили, як облаштовані школи.

Вирішили, що можемо теж таке зробити навіть у Запоріжжі, за 20 кілометрів від фронту. Ми вкладаємо в дітей майбутнє, щоб вони були розумними, досягали висот і були українцями не лише за паспортом, а й за покликом серця – справжніми, вільними українцями».

«Гармонія в «Гарному місці»

У 2024 році громадська організація «Гарне місце» разом із Бердянською міською військовою адміністрацією відкрили у Запоріжжі простір для релокованої бердянської гімназії «Гармонія». Азат зазначає, що це перша в Україні схожа співпраця, яка дозволила відкрити школу для щоденного офлайн-навчання.

Молодша школа для дітей-переселенців
Наразі в закладі навчається 150 учнів із окупованих населених пунктів, але більшість – із Бердянського району. Це – молодша та середня школа, з першого по дев’ятий клас. У майбутньому планують відкрити ще й ліцей.

«Ми разом – це тандем. У нас гармонія, розумієте? У нас назва така символічна вийшла. От абсолютно ніхто не думав, що так буде. Але гармонія в «Гарному місці», а гарне місце в «Гармонії».

Молодша школа розміщена у підвальному приміщенні, тому навчання там не переривається навіть під час повітряної тривоги. Поряд, на другому поверсі, 19 січня відкрили простір для середньої школи – на цій локації журналісти Радіо Свобода побували першими.

Молодша школа для дітей-переселенців
У кожному класі на обох поверхах встановили інтерактивні дошки. Для забезпечення безперебійної роботи під час відключень світла використовують зарядні станції та генератор. Також є зони харчування та гарячі обіди: учні середньої школи можуть скористатися мікрохвильовкою або зробити собі чай. Для дітей завжди доступні питна вода, свіжоспечена випічка та печиво.

Цьогоріч Азат планує розширювати центри «Гарного місця» і хоче відкрити спеціалізований реабілітаційний центр для сімей, що постраждали внаслідок війни.

Клас для школярів середньої школи
«Україна для мене стала другою домівкою, моєю другою батьківщиною, і я її дуже люблю. Я не можу відокремити себе від України, навіть маючи змогу виїхати і жити за кордоном. Я відчуваю потребу, що маю бути тут і допомагати своїм співгромадянам, своїм людям і мешканцям не лише Запорізького регіону, а й всієї України».

Станом на середину грудня 2025 року в Україні офіційно зареєстровані 4,62 мільйона внутрішньо переміщених осіб, повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності на запит видання «Апостроф». Найбільше переселенців проживає в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях, а також у столиці України Києві.

