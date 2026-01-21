Факти з розслідування «Схем» про напис на тілі українського бранця «слава россии» вивчатимуть в ОГП

В Офісі генерального прокурора долучили до кримінального провадження дані з розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про те, хто міг випалити напис «слава россии» і літеру Z на тілі українського військовополоненого Андрія Переверзєва під час операції у донецькій лікарні взимку 2024 року.

Журналісти встановили, що цю операцію українському бійцю зробили у «Донецькому клінічному територіальному медичному об'єднанні» (ДОКТМО), а залишити знущальний напис могли російські хірурги з так званої групи «Друзі медицини Донбасу».

Йдеться про лікарів Андрія Крячка і Юрія Кузнєцова, які разом працюють в одній лікарні російського Краснодару, але з початку повномасштабного вторгнення регулярно навідуються до ДОКТМО, привозять гуманітарну допомогу і проводять операції. Ініціатором створення групи «Друзі медицини Донбасу» є московський хірург, депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії» Бадма Башанкаєв, який також приїжджає до донецької лікарні оперувати.

В ОГП повідомили: «Розпочато кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження щодо Андрія Переверзєва. В лютому 2024 року військовослужбовець був поранений, після чого попав у полон до російських окупаційних військ, де щодо нього вчинялась низка дій, які мають характер жорстокого поводження, катування».

Кримінальне провадження розпочате за статтею 438 ККУ – «Порушення законів і звичаїв війни».

У коментарі «Схемам» керівник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків зазначив:

«Це, безперечно, один із найзухваліших злочинів, які вчинялися під час повномасштабного вторгнення щодо військовополонених. Говорячи про такий винятковий цинізм злочину, я маю на увазі те, що злочин вчиняється саме медичними працівниками. Під час перебування Андрія в лікувальному закладі з ним постійно були поруч особи, які забезпечували його охорону, це особи з числа військовослужбовців окупаційних військ. Туди не було доступу стороннім особам. А лікарі, які проводили це хірургічне втручання, достеменно знали про те, що це військовополонений, про те, що він має гарантії, визначені йому Женевськими конвенціями – але, незважаючи на це, вчинили ці дії. Тому тут, очевидно, є зв'язок зі збройним конфліктом, що дає підстави віднести це до воєнних злочинів».

Семків повідомив, що дані з розслідування «Схем» вже долучили до матеріалів справи.

Він додав: «Воєнні злочини не мають строку давності. Але, очевидно, що потрібно працювати зараз, тому що з плином часу надзвичайно важко буде встановити і довести певні обставини, які підлягають доказуванню і що можна зробити тільки зараз. Незважаючи на те, що ми перебуваємо в умовах, коли не маємо доступу до території, яка на цей час окупована, ми будемо здійснювати досудове розслідування до того часу, допоки цих осіб не буде встановлено і не буде притягнуто до відповідальності».

«Схеми» опублікували розслідування, в якому встановили, що першу операцію, під час якої бійцю випалили напис, провели у найбільшій і найвідомішій лікарні Донбасу – це «Донецьке клінічне територіальне медичне об'єднання» (скорочено ДОКТМО – ред.) – яку з кінця 90-х роками очолювала Тетяна Бахтєєва, а після вторгнення РФ у 2014-му і до квітня 2024-го – Наталія Момот, помічниця Бахтєєвої як народної депутатки.

У 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення, лікарню з ДОКТМО перейменували у «Республіканську клінічну лікарню імені М.І.Калініна». Цю назву почув від медпрацівників сам Переверзєв, а також згадав, що після основної операції його перевезли до відділення проктології на 6 поверсі 8-поверхової будівлі на території донецької лікарні.

Журналісти знайшли в окупованому Донецьку тільки один медзаклад, який має корпус з 8 поверхів, з потрібним відділенням на шостому – у згаданому ДОКТМО.

В іншій лікарні Донецька, куди бійця перевезли згодом, медсестри між собою говорили, що основну операцію йому проводив російський лікар. І, найімовірніше, це був за фахом абдомінальний хірург (оперує органи черевної порожнини) – таку думку в інтерв’ю «Схемам» озвучив український медик, який допомагає Переверзєву позбутися випаленого напису. За його словами, напис зроблений з правого боку, з якого працює зазвичай головний оперуючий хірург, і спеціальним медичним інструментом. Також колишні медики ДОКТМО, з якими поговорили журналісти, вважають, що донецькі лікарі навряд чи пішли б на такий вчинок.

Журналісти з’ясували, що російські медики з’явилися у донецькій лікарні вже у перші тижні повномасштабного вторгнення – зокрема, на постійній основі почала працювати група з двох десятків російських лікарів під назвою «Друзі медицини Донбасу».

Ініціатор її створення – московський хірург Бадма Башанкаєв, депутат «Єдиної Росії» від Калмикії у Держдумі РФ. Башанкаєв перебуває під санкціями як в Україні, так і в світі – зокрема, США, ЄС, Великобританії.

В Україні проти нього в 2022 році відкрили справу – за посягання на територіальну цілісність, повідомили про підозру й оголосили у розшук.

У своїх соцмережах Башанкаєв часто публікує дописи про «поїздки на Донбас» зі згадкою двох краснодарських лікарів із «Друзів медицини Донбасу» – Юрія Кузнєцова й Андрія Крячка. Зокрема, 24 лютого 2024 року, у день проведення операції Андрію Переверзєву, Башанкаєв опублікував два дописи. Один – на підтримку так званої «СВО», зі старими фото, зробленими на окупованій території Донбасу в перші тижні 2022 року, зазначаючи, що Донецьк для нього став «вже рідним».

У другому пості, опублікованому також 24 лютого, Башанкаєв згадав краснодарських лікарів, перепостив фото з поїздки зі сторінки Юрія Кузнєцова. На них він і Крячко розвантажують авто з так званою «гуманітарною допомогою» біля хірургічного корпусу та позують у кабінеті Івана Плахотнікова – на той момент заступника головного лікаря, а згодом директора ДОКТМО.

«Наші брати по «Друзі медицини Донбасу» у свої вихідні знову в Донецьку з гуманітарною допомогою» – йдеться у пості Башанкаєва. Крячко і Кузнєцов у своїх постах також зазначають, що провели «святкові вихідні» на Донбасі.

«Відвезли гуманітарну допомогу, допомогли колегам-хірургам, підтримали бійців на передовій і привітали всіх зі святом 23 лютого» – писав Кузнєцов. Крячко також повідомляв: «Цей день ми з колегою і товаришем Юрієм Сергійовичем Кузнецовим проводимо на фронті. Приїхали, щоб допомогти військовим хірургам, бійцям і всім, хто поділяє нашу позицію щодо миру в усьому світі».

Того року 24 лютого припало на суботу, вихідний день, звертають увагу у розслідуванні журналісти. На одній зі світлин Кузнєцова й Крячка, зробленій в кабінеті на той момент заступника директора лікарні Івана Плахотнікова, видно календар із позначкою.

Схоже, це субота, і ймовірно, 24 лютого 2024 року, йдеться у розслідуванні.

Крім зазначеної у соцмережах російських медиків дати, що не завжди є надійним доказом, «Схеми» знайшли й інші дані, які підтверджують, що російські лікарі були в ДОКТМО в той день, коли українському військовополоненому залишили на животі знущальний напис.

Як свідчать дані перетину кордону хірурга Андрія Крячка, які «Схеми» отримали за допомогою джерел із доступом до такої інформації, 24 лютого 2024 року він заїхав на окуповану територію України.

Крім того, на світлині хірурга Кузнєцова з цієї поїздки за той день видно військову евакуаційну автівку УАЗ з позначкою 300 – в такій окупанти зазвичай перевозять поранених. У коментарі журналістам Переверзєв підтвердив, що саме на такій машині його в той день доправили до лікарні.

«Зрештою, саме 24 лютого є символічною датою для Росії – як день широкомасштабного наступу на українські території. Тож, скоріш за все, написи з воєнним гаслом «слава росії» й літерою Z – з’явилися саме цього дня на тілі українського бранця не випадково», – зазначають у розслідуванні журналісти.

Андрій Крячко і Бадма Башанкаєв на дзвінки й повідомлення «Схем» не відповіли. Юрій Кузнєцов спочатку заперечив, що був з Андрієм Крячком 24 лютого 2024 року в ДОКТМО, потім повідомив, що вони привозили гуманітарну допомогу, але не оперували: «Допомога хірургам була консультативною. Ми нікого не оперували». На уточнення, де саме він був 24 лютого, Кузнєцов відмовився повідомити: «Це моя особиста інформація».

В інтерв’ю «Схемам» Андрій Переверзєв зазначив, що про знущальний напис знала вся донецька лікарня, тому в розслідуванні журналісти також називають імена місцевих медиків, які могли бути присутніми під час операції військового або очолювали відділення донецької лікарні, де він утримувався. Це, зокрема, завідувачі двох хірургічних відділень, урологічного, реанімаційного і проктологічного, а також керівництво ДОКТМО.

У розмові з журналістами донецькі лікарі Олександр Борота і Валентин Волков, у відділенні яких після основної операції перебував український військовий, сказали, що про цей випадок із написами їм «нічого невідомо». А ідентифікована «Схемами» медсестра ДОКТМО Тетяна Трегулова, яка першою звернула увагу Переверзєва на напис на тілі, сказала, що лише робила перев’язку, але «нічого з цього приводу сказати не може, не володіє такою інформацією». Водночас вона зазначила: «У нас зібрання було з цього приводу, і, якби, розповсюджуватися про це взагалі не варто було, нас попередили: що, як би там не було, медики - поза політикою». І додала, що через те, що у лікарні часто «не вистачає рук», до роботи залучають російських лікарів.