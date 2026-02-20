ОГП: російського військового ув’язнили довічно за розстріл українських полонених

Шевченківський районний суд Києва визнав військовослужбовця Росії винним у воєнному злочині та призначив йому довічне позбавлення волі, повідомив 20 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив, що прокурори Офісу генпрокурора наполягали саме на такому вироку.

Засуджений – стрілець 1-ї роти морської піхоти 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту армії Росії.

Читайте також: ОГП: полоненого військового Росії підозрюють у розстрілі українського прикордонника

«У січні 2025 року під час боїв у Курській області РФ він разом із іншими військовими облаштував засідку. Двоє українських захисників здалися в полон: склали зброю, підняли руки. Попри це, обвинувачений відкрив по них прицільний вогонь. Обидва військовополонені загинули», – заявив Кравченко.

Він навів висновок суду, за яким не було військової необхідності застосовувати силу, засуджений усвідомлював злочинність наказу й міг відмовитися від виконання. Дії російського військового кваліфікували за статтею про «порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, що спричинило загибель осіб під захистом міжнародного гуманітарного права».





Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов і стягнув із засудженого 50 мільйонів гривень моральної шкоди на користь потерпілої.

Ім’я засудженого Кравченко не називає.

18 лютого «Суспільне.Крим» повідомило, що обвинувачення вимагає довічного ув’язнення для російського військового родом із Криму за розстріл двох українських полонених у Курській області. Він визнав провину під час засідання.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, розстріл солдатів, що здаються в полон, є воєнним злочином.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Без серденька немає життя»: у День святого Валентина у Запоріжжі згадують полонених та зниклих безвісти українських військових Акція в Запоріжжі на підтримку полонених та зниклих безвісти українських військових у День святого Валентина















