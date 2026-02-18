СБУ: п’ятьох жителів окупованих територій ув’язнили за участь у війні проти України

П’ятьох полонених учасників війни проти України засудили за матеріалами Служби безпеки України, повідомила пресслужба відомства 18 лютого.

На основі доказів військової контррозвідки та слідчих СБУ вони отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Служба уточнює, що всіх п’ятьох фігурантів взяли в полон під час боїв на Покровському, Новопавлівському, Сіверському та Курському напрямках.

Зокрема, серед засуджених – 32-річний мешканець Донецька, який спочатку приєднався до 112-го стрілецького полку РФ, згодом до російського окремого штурмового загону «Шторм».





«Перебуваючи на посаді командира взводу, він командував ворожим підрозділом під час захоплення Первомайського на Покровському напрямку. Після цього зловмисник займався мінуванням місцевості на околицях тимчасово окупованої громади. Згодом його перекинули до Бахмутського району Донеччини, де поблизу селища Нью-Йорк він потрапив у полон як єдиний вцілілий», – повідомляє пресслужба.

Ще один засуджений є уродженцем Макіївки – він був у складі 91-го стрілецького полку РФ, будував фортифікаційні споруди у Волноваському районі, згодом воював проти українських військ поблизу селища Зеленівка на Новопавлівському напрямку.

Двоє полонених із окупованого Криму:

47-річний житель Севастополя, який виїхав до Московської області, де підписав контракт з міноборони РФ; за даними СБУ, він штурмував позиції Сил оборони під Суджею на Курському напрямку

28-річний мешканець міста Щолкіне Керченського району, воював у Суджанському районі

«Останній – мешканець Сорокине на Луганщині, який у складі 123-ї мотострілецької бригади рашистів обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони поблизу Сіверська у Донецькій області», – повідомляє служба.

Суд визнав чоловіків винними в державній зраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності.

Імена фігурантів СБУ не розголошує.