Російські силовики звинуватили пару з Криму в «держзраді» й шпигунстві для СБУ

До підконтрольного Росії Верховного суду Криму направили кримінальну справу стосовно двох мешканців окупованого Криму за звинуваченням у державній зраді та шпигунстві, передає проєкт Радіо Свобода з посиланням на створену Росією прокуратуру Криму.

За звинуваченням російських силовиків, фігуранти нібито співпрацювали зі Службою безпеки України.

Стверджується, що чоловік «будучи противником проведення спеціальної військової операції», як у Росії називають повномасштабну війну проти України, у 2024 році вступив у контакт з представником СБУ. Він нібито робив фото військової техніки РФ у Ялті, а його співмешканка вела відеозйомку військових кораблів.

Підтвердити твердження силовиків РФ за допомогою незалежних джерел в умовах війни важко.

Імена та прізвища фігурантів не називаються, їхні публічні коментарі відсутні. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

У СБУ це повідомлення не коментували.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про держзраду, співпрацю з Україною, шпигунство та диверсії, порушені силовиками РФ у Криму, зростатиме. Зараз ФСБ порушує подібні справи практично щодня, тоді як до 2014 року їх було не більше ніж 10 на рік.