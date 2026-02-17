Доступність посилання

Новини | Суспільство

Російські силовики звинуватили пару з Криму в «держзраді» й шпигунстві для СБУ

Справу передали до Верховного суду Криму (фото ілюстраційне)
Справу передали до Верховного суду Криму (фото ілюстраційне)

До підконтрольного Росії Верховного суду Криму направили кримінальну справу стосовно двох мешканців окупованого Криму за звинуваченням у державній зраді та шпигунстві, передає проєкт Радіо Свобода з посиланням на створену Росією прокуратуру Криму.

За звинуваченням російських силовиків, фігуранти нібито співпрацювали зі Службою безпеки України.

Стверджується, що чоловік «будучи противником проведення спеціальної військової операції», як у Росії називають повномасштабну війну проти України, у 2024 році вступив у контакт з представником СБУ. Він нібито робив фото військової техніки РФ у Ялті, а його співмешканка вела відеозйомку військових кораблів.

Читайте також: Українські військові вразили російський вертоліт Ка-27 в окупованому Криму – ЗСУ

Підтвердити твердження силовиків РФ за допомогою незалежних джерел в умовах війни важко.

Імена та прізвища фігурантів не називаються, їхні публічні коментарі відсутні. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

У СБУ це повідомлення не коментували.

Правозахисники прогнозують, що кількість справ за статтями про держзраду, співпрацю з Україною, шпигунство та диверсії, порушені силовиками РФ у Криму, зростатиме. Зараз ФСБ порушує подібні справи практично щодня, тоді як до 2014 року їх було не більше ніж 10 на рік.

