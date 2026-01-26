Прокуратура: підприємство на Київщині постачало обладнання підприємству в Росії

Правоохоронці в Київській області розслідують факти незаконного постачання української продукції до Росії в обхід санкційних обмежень, повідомляє Офіс генерального прокурора 26 січня.

За версією слідства, службові особи одного з підприємств Київщини організували продаж оптових партій українських електромеханічних пристроїв для потреб промислового виробника у РФ:

«Йдеться про обладнання, яке використовується у системах автоматизації та безпеки і має критичне значення для функціонування державного сектору економіки країни-агресора».

Читайте також: СБУ: російський агент намагався вбити офіцера ГУР у Києві, його затримали

Прокуратура додає, що починаючи з серпня 2022 року по січень 2023 український виробник, попри чинні обмеження, систематично постачав таку продукцію російській компанії, яка співпрацює з урядовими структурами РФ. Щоб приховати незаконний експорт, українську продукцію оформлювали на фіктивне підприємство, зареєстроване на Близькому Сході. Потім вантаж транзитом через країни Європейського Союзу потрапляв до Росії.

Попередньо Офіс генпрокурора оцінює, що за такою схемою до РФ переправили кілька партій електромеханічних пристроїв на загальну суму близько 9 мільйонів гривень. У січні 2023 схему викрили та зупинили.





Трьом посадовцям підприємства повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Назву підприємства та позицію підозрюваних щодо обвинувачення прокуратура не розголошує.

Уряд України повністю заборонив експорт товарів до Росії у вересні 2022 року. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та «припинення застосування РФ недружніх дій проти України».



