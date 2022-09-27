Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ – Мінекономіки

На засіданні 27 вересня уряд ухвалив постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації». Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, документом передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є Росія.

Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та «припинення застосування РФ недружніх дій проти України», йдеться в повідомленні.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні», – заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Повідомляється, що ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів і сконцентруватися на інших ринках.

В уряді кажуть, що у березні-червні експорт українських товарів до Росії становив 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму і хімічна продукція. Для порівняння – за місяць до повномасшабної війни, у січні 2022 року, українскі підприємства експортували до РФ товарів на 250 млн доларів.