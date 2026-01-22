ОГП: полоненого військового Росії підозрюють у розстрілі українського прикордонника

Полоненому російському військовому повідомили про підозру у вбивстві українського військовослужбовця в порушення міжнародного права, повідомляє Офіс генерального прокурора 22 січня.

Йдеться про військовослужбовця збройних сил РФ, який проходив службу у 810-й окремій бригаді морської піхоти російського Чорноморського флоту, який потрапив до українського полону.

«Під час допиту, він намагався приховати свій злочин, щоб уникнути покарання. Водночас слідство здобуло достатньо доказів та інформації про його причетність до страти нашого захисника», – заявила прокуратура.





Слідство встановило, що 18 червня 2025 року поблизу села Миропілля на Сумищні підозрюваний разом з іншим російським військовим захопили в полон українського прикордонника. Потім вони, «усвідомлюючи його статус військовополоненого та діючи в умовах міжнародного збройного конфлікту, розстріляли його».

Дії підозрюваного кваліфікували за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини, вчинене групою осіб.

Ім’я полоненого російського військового Офіс генпрокурора не розголошує.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, розстріл солдатів, що здаються в полон, є воєнним злочином.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.



