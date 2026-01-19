Зеленський: військового РФ, причетного до вбивства українських полонених, взяли в полон

Українські сили взяли в полон російського військовослужбовця, причетного до вбивства дев’ятьох українських військовополонених у Курській області РФ у жовтні 2024 року, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада.

«Є важливий результат Служби безпеки в бойовій роботі на фронті – взяли росіянина, який убив українців, що потрапили в полон… Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 19 січня, не навівши подробиць. У СБУ також поки що не наводили деталі.

Раніше Офіс генпрокурора України відкрив кримінальну справу за фактом розстрілу дев’ятьох українських полонених у Курській області 10 жовтня 2024 року. За даними аналітиків проєкту Deepstate, це сталося біля селища Зелений Шлях: українські військові здалися в полон після того, як у них закінчили боєприпаси.

Уповноважений із прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець назвав дії російських військових грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Він звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням розслідувати те, що сталося.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, розстріл солдатів, що здаються в полон, є воєнним злочином.

Повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно.